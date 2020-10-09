https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1578981587.html

ЦИК Киргизии назначит повторные выборы в парламент до 6 ноября

Центральная избирательная комиссия Киргизии до 6 ноября назначит повторные выборы в парламент, сообщает пресс-служба ЦИК. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:29

2020-10-09T11:29

2020-10-09T11:44

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

протесты в бишкеке

цик киргизии

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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Центральная избирательная комиссия <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> до 6 ноября назначит повторные выборы в парламент, сообщает пресс-служба ЦИК."Согласно части 1 статьи 38 конституционного Закона "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызскй Республики", в случае если выборы признаны недействительными и несостоявшимися, кандидат, политические партии по итогам голосования не избраны, назначаются повторные выборы. Повторные выборы в течение одного месяца назначаются Центральной избирательной комиссией и проводятся соответствующими избирательными комиссиями. Таким образом, в срок до 6 ноября 2020 года Центральная избирательная комиссия примет решение о назначении повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.Ранее ЦИК на фоне прошедших протестов признал итоги парламентских выборов в Киргизии недействительными.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1578984423.html

https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1578964740.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, цик киргизии, в мире