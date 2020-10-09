ЦИК Киргизии назначит повторные выборы в парламент до 6 ноября
11:29 09.10.2020 (обновлено: 11:44 09.10.2020)
© Sputnik / Акылбек БатырбековСитуация в Бишкеке. 8 октября 2020
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Киргизии до 6 ноября назначит повторные выборы в парламент, сообщает пресс-служба ЦИК.
"Согласно части 1 статьи 38 конституционного Закона "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызскй Республики", в случае если выборы признаны недействительными и несостоявшимися, кандидат, политические партии по итогам голосования не избраны, назначаются повторные выборы. Повторные выборы в течение одного месяца назначаются Центральной избирательной комиссией и проводятся соответствующими избирательными комиссиями. Таким образом, в срок до 6 ноября 2020 года Центральная избирательная комиссия примет решение о назначении повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.
Ранее ЦИК на фоне прошедших протестов признал итоги парламентских выборов в Киргизии недействительными.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.