https://ria.ru/20201009/kidman-1579019059.html

"Думала, что снимки из 90-х": фото 53-летней Николь Кидман взорвали Сеть

Актриса, обладательница премии “Оскар” Николь Кидман опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков из новой фотосессии и поразила подписчиков. Они... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T13:52

2020-10-09T13:52

2020-10-09T14:02

шоубиз

николь кидман

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Актриса, обладательница премии “Оскар” <a href="https://ria.ru/person_Nikol_Kidman" target="_blank">Николь Кидман</a> опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/nicolekidman/?hl=ru">Instagram</a> серию снимков из новой фотосессии и поразила подписчиков. Они удивились, насколько молодо выглядит 53-летняя звезда. На размещенных кадрах Кидман позирует в разных нарядах, среди которых платье, брючный костюм, короткий кроп-топ с джинсами. На всех фото актриса предстала с кудрявыми естественными волосами и минимумом макияжа. “Люблю играть в переодевания”, - написала она.Фолловеры высоко оценили фотосессию знаменитости и осыпали ее хвалебными комментариями.“Ого, вы выглядите просто прекрасно”, “Эта прическа - самая лучшая”, “Великолепно”, “Обожаю, когда женщина моего возраста выглядит настолько привлекательно и горячо”, “Я правда думала, что это ваши снимки из 90-х!”, “Фото - огонь”, “Теперь это мои любимые ваши фото”, “Богиня”, - написали фанаты Кидман.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николь кидман