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https://ria.ru/20201009/kidman-1579019059.html
"Думала, что снимки из 90-х": фото 53-летней Николь Кидман взорвали Сеть
Актриса, обладательница премии “Оскар” Николь Кидман опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков из новой фотосессии и поразила подписчиков. Они... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:52
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шоубиз
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Актриса, обладательница премии “Оскар” <a href="https://ria.ru/person_Nikol_Kidman" target="_blank">Николь Кидман</a> опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/nicolekidman/?hl=ru">Instagram</a> серию снимков из новой фотосессии и поразила подписчиков. Они удивились, насколько молодо выглядит 53-летняя звезда. На размещенных кадрах Кидман позирует в разных нарядах, среди которых платье, брючный костюм, короткий кроп-топ с джинсами. На всех фото актриса предстала с кудрявыми естественными волосами и минимумом макияжа. “Люблю играть в переодевания”, - написала она.Фолловеры высоко оценили фотосессию знаменитости и осыпали ее хвалебными комментариями.“Ого, вы выглядите просто прекрасно”, “Эта прическа - самая лучшая”, “Великолепно”, “Обожаю, когда женщина моего возраста выглядит настолько привлекательно и горячо”, “Я правда думала, что это ваши снимки из 90-х!”, “Фото - огонь”, “Теперь это мои любимые ваши фото”, “Богиня”, - написали фанаты Кидман.
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РИА Новости
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60
николь кидман

"Думала, что снимки из 90-х": фото 53-летней Николь Кидман взорвали Сеть

13:52 09.10.2020 (обновлено: 14:02 09.10.2020)
 
© Фото : @nicolekidman/InstagramНиколь Кидман
Николь Кидман - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : @nicolekidman/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Актриса, обладательница премии “Оскар” Николь Кидман опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков из новой фотосессии и поразила подписчиков. Они удивились, насколько молодо выглядит 53-летняя звезда.
На размещенных кадрах Кидман позирует в разных нарядах, среди которых платье, брючный костюм, короткий кроп-топ с джинсами. На всех фото актриса предстала с кудрявыми естественными волосами и минимумом макияжа. “Люблю играть в переодевания”, - написала она.
Фолловеры высоко оценили фотосессию знаменитости и осыпали ее хвалебными комментариями.
“Ого, вы выглядите просто прекрасно”, “Эта прическа - самая лучшая”, “Великолепно”, “Обожаю, когда женщина моего возраста выглядит настолько привлекательно и горячо”, “Я правда думала, что это ваши снимки из 90-х!”, “Фото - огонь”, “Теперь это мои любимые ваши фото”, “Богиня”, - написали фанаты Кидман.
 
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ШоубизНиколь Кидман
 
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