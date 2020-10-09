https://ria.ru/20201009/kidman-1579019059.html
"Думала, что снимки из 90-х": фото 53-летней Николь Кидман взорвали Сеть
Актриса, обладательница премии “Оскар” Николь Кидман опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков из новой фотосессии и поразила подписчиков. Они... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:52
2020-10-09T13:52
2020-10-09T14:02
шоубиз
николь кидман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579020703_0:72:959:611_1400x0_80_0_0_889c0e7469f77f1e67f5e04917075015.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Актриса, обладательница премии “Оскар” <a href="https://ria.ru/person_Nikol_Kidman" target="_blank">Николь Кидман</a> опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/nicolekidman/?hl=ru">Instagram</a> серию снимков из новой фотосессии и поразила подписчиков. Они удивились, насколько молодо выглядит 53-летняя звезда. На размещенных кадрах Кидман позирует в разных нарядах, среди которых платье, брючный костюм, короткий кроп-топ с джинсами. На всех фото актриса предстала с кудрявыми естественными волосами и минимумом макияжа. “Люблю играть в переодевания”, - написала она.Фолловеры высоко оценили фотосессию знаменитости и осыпали ее хвалебными комментариями.“Ого, вы выглядите просто прекрасно”, “Эта прическа - самая лучшая”, “Великолепно”, “Обожаю, когда женщина моего возраста выглядит настолько привлекательно и горячо”, “Я правда думала, что это ваши снимки из 90-х!”, “Фото - огонь”, “Теперь это мои любимые ваши фото”, “Богиня”, - написали фанаты Кидман.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579020703_0:0:959:720_1400x0_80_0_0_ef28df00731ad46c62ebd9c38e6cccb9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николь кидман
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
Актриса, обладательница премии “Оскар” Николь Кидман
опубликовала на своей странице в Instagram
серию снимков из новой фотосессии и поразила подписчиков. Они удивились, насколько молодо выглядит 53-летняя звезда.
На размещенных кадрах Кидман позирует в разных нарядах, среди которых платье, брючный костюм, короткий кроп-топ с джинсами. На всех фото актриса предстала с кудрявыми естественными волосами и минимумом макияжа. “Люблю играть в переодевания”, - написала она.
Фолловеры высоко оценили фотосессию знаменитости и осыпали ее хвалебными комментариями.
“Ого, вы выглядите просто прекрасно”, “Эта прическа - самая лучшая”, “Великолепно”, “Обожаю, когда женщина моего возраста выглядит настолько привлекательно и горячо”, “Я правда думала, что это ваши снимки из 90-х!”, “Фото - огонь”, “Теперь это мои любимые ваши фото”, “Богиня”, - написали фанаты Кидман.