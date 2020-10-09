Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201009/khischenie-1579020332.html
Источник: подозреваемый в хищении газа ростовский депутат признал вину
Депутат законодательного собрания Ростовской области Игорь Кундрат, подозреваемый в хищении газа на 44 миллиона рублей, признал вину, ему избрана мера... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:56
2020-10-09T13:56
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7161701c097cb323e328faac05b87a04.jpg
<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт – РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Депутат законодательного собрания <a href="https://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank">Ростовской области</a> Игорь Кундрат, подозреваемый в хищении газа на 44 миллиона рублей, признал вину, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.В четверг региональный СК сообщил о задержании главы коммерческой организации, являющегося депутатом парламента Ростовской области, по подозрению в хищении природного газа на 44 миллиона рублей. По словам источника РИА Новости, речь идет о Кундрате."Он вину признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.Уголовное дело в отношении депутата и неустановленных лиц возбуждено по статье о краже. По версии следствия, злоумышленники с помощью специально установленной компьютерной программы ежемесячно уменьшали показатели потребления газа на предприятии, возглавляемом подозреваемым. С 2016 по 2020 год он похитил газ на 44 с лишним миллиона рублей, считают в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/trast-1578950812.html
ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8e55f33eb3a0fb98dbfe553118532fd0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия

Источник: подозреваемый в хищении газа ростовский депутат признал вину

13:56 09.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Депутат законодательного собрания Ростовской области Игорь Кундрат, подозреваемый в хищении газа на 44 миллиона рублей, признал вину, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
В четверг региональный СК сообщил о задержании главы коммерческой организации, являющегося депутатом парламента Ростовской области, по подозрению в хищении природного газа на 44 миллиона рублей. По словам источника РИА Новости, речь идет о Кундрате.
"Он вину признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело в отношении депутата и неустановленных лиц возбуждено по статье о краже. По версии следствия, злоумышленники с помощью специально установленной компьютерной программы ежемесячно уменьшали показатели потребления газа на предприятии, возглавляемом подозреваемым. С 2016 по 2020 год он похитил газ на 44 с лишним миллиона рублей, считают в СК.
Офис банка Траст в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 08:39
Исполнительного директора банка "Траст" заподозрили в хищении
 
Обсудить0
Следственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Названы десять типичных ошибок при приготовлении курицы
01:52Армения пожаловалась в ЮНЕСКО на Азербайджан за обстрел церкви в Карабахе
01:41Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
23:23Британия отозвала посла из Белоруссии
23:14В работе Facebook произошел сбой
23:04В Москве за сутки умерли 30 пациентов с COVID-19
23:02Главы МИД Белоруссии и ЕС провели переговоры
Лента новостейМолния