https://ria.ru/20201009/khischenie-1579020332.html

Источник: подозреваемый в хищении газа ростовский депутат признал вину

Депутат законодательного собрания Ростовской области Игорь Кундрат, подозреваемый в хищении газа на 44 миллиона рублей, признал вину, ему избрана мера... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T13:56

2020-10-09T13:56

2020-10-09T13:56

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт – РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Депутат законодательного собрания <a href="https://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank">Ростовской области</a> Игорь Кундрат, подозреваемый в хищении газа на 44 миллиона рублей, признал вину, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.В четверг региональный СК сообщил о задержании главы коммерческой организации, являющегося депутатом парламента Ростовской области, по подозрению в хищении природного газа на 44 миллиона рублей. По словам источника РИА Новости, речь идет о Кундрате."Он вину признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.Уголовное дело в отношении депутата и неустановленных лиц возбуждено по статье о краже. По версии следствия, злоумышленники с помощью специально установленной компьютерной программы ежемесячно уменьшали показатели потребления газа на предприятии, возглавляемом подозреваемым. С 2016 по 2020 год он похитил газ на 44 с лишним миллиона рублей, считают в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/trast-1578950812.html

ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия