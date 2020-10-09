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Шоубиз
https://ria.ru/20201009/kharlamov-1578975042.html
Дочь Гарика Харламова высмеяла отца из-за его любви к еде
Звезда Comedy Club Гарик Харламов показал подписчикам в Instagram ролик, в котором он учит свою дочь Настю пословицам. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:08
2020-10-09T11:08
шоубиз
гарик харламов (игорь)
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Звезда Comedy Club <a href="https://ria.ru/person_Garik_KHarlamov" target="_blank">Гарик Харламов</a> показал подписчикам в <a href="https://www.instagram.com/p/CGE00dipcUu/" target="_blank">Instagram</a> ролик, в котором он учит свою дочь Настю пословицам. На размещенных кадрах юморист говорит дочери, что сначала ей нужно сделать дело, а потом гулять смело. На что девочка отвечает другой переформулированной пословицей: “Сколько папу не корми, он все равно на кухню смотрит”.В подписи к посту Харламов написал, что у Насти развивается креативное мышление. Подписчики оценили шутку и добавили, что девочка похожа на своего отца не только внешностью, но и юмором. Ранее пользователи Сети обратили внимание, что юморист после развода с Кристиной Асмус заметно похудел. Вместе с тем они отметили, что Харламов выглядит хорошо.
https://ria.ru/20201003/kharlamov-1578152214.html
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гарик харламов (игорь)

Дочь Гарика Харламова высмеяла отца из-за его любви к еде

11:08 09.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГарик Харламов
Гарик Харламов - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Звезда Comedy Club Гарик Харламов показал подписчикам в Instagram ролик, в котором он учит свою дочь Настю пословицам.
На размещенных кадрах юморист говорит дочери, что сначала ей нужно сделать дело, а потом гулять смело. На что девочка отвечает другой переформулированной пословицей: “Сколько папу не корми, он все равно на кухню смотрит”.
В подписи к посту Харламов написал, что у Насти развивается креативное мышление.
Подписчики оценили шутку и добавили, что девочка похожа на своего отца не только внешностью, но и юмором.
Ранее пользователи Сети обратили внимание, что юморист после развода с Кристиной Асмус заметно похудел. Вместе с тем они отметили, что Харламов выглядит хорошо.
Актер Гарик Харламов - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 15:15Шоубиз
“Не узнать на фото”: Гарик Харламов удивил фанатов внешним видом
 
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ШоубизГарик Харламов (Игорь)
 
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