https://ria.ru/20201009/katoliki-1579116008.html
Ватикан должен пересмотреть свою кадровую политику, считают в Госдуме
Ватикан должен повлиять на польских католических священников в Белоруссии, которые оказались втянутыми в политическое противостояние в стране, и, возможно,... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T21:28
2020-10-09T21:28
2020-10-09T21:28
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
сергей гаврилов
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Ватикан должен повлиять на польских католических священников в Белоруссии, которые оказались втянутыми в политическое противостояние в стране, и, возможно, пересмотреть свою кадровую политику, заявил в пятницу РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. По словам Нарышкина, пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, США ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях."В попытки совершить госпереворот и уничтожить независимость Белоруссии вовлекается все больше сил. В Минске не удалось совершить "бишкекский вариант" с захватом правительственных зданий. Мы видим, что ситуация в Белоруссии интернационализируется. Это касается самых разных форм политического вмешательства, а также использования религиозного фактора. В православии отсутствует основа для раскола, поэтому используются католические институты", - сказал Гаврилов.Он обратил внимание на то, что многие католические священники в Белоруссии родом из Польши или получили в Польше образование, и сейчас их "используют как политическую силу". По словам Гаврилова, это не первый случай, такое уже было в мировой истории, и данная тенденция "несет угрозу для Белоруссии, поскольку нарушает межконфессиональный диалог в государстве"."Польские католические священники в Белоруссии не понимают и не осознают, что становятся инструментом в руках нехристианских сил, которые пытаются использовать религиозный фактор как инструмент для захвата власти. Особое разочарование вызывает отказ признать очевидное со стороны ряда католических священников в ответ на предупреждение Сергея Нарышкина. Они заявили, что это фейк, и этого не может быть", - признал депутат.В этой ситуации, считает Гаврилов, Ватикану необходимо "взять на себя обязательства и исключить использование католическими священниками из Польши религиозного фактора для вмешательства во внутренние дела независимого государства".Ранее главу католиков Белоруссии митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, который является гражданином Белоруссии, власти не пустили в страну из Польши, где он находился по работе. Госпогранкомитет сообщил, что белорусский паспорт Кондрусевича признан недействительным. В МВД заявили РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране.
https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578035703.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, сергей гаврилов
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ватикан должен повлиять на польских католических священников в Белоруссии, которые оказались втянутыми в политическое противостояние в стране, и, возможно, пересмотреть свою кадровую политику, заявил в пятницу РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. По словам Нарышкина, пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, США ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях.
"В попытки совершить госпереворот и уничтожить независимость Белоруссии вовлекается все больше сил. В Минске не удалось совершить "бишкекский вариант" с захватом правительственных зданий. Мы видим, что ситуация в Белоруссии интернационализируется. Это касается самых разных форм политического вмешательства, а также использования религиозного фактора. В православии отсутствует основа для раскола, поэтому используются католические институты", - сказал Гаврилов.
Он обратил внимание на то, что многие католические священники в Белоруссии родом из Польши или получили в Польше образование, и сейчас их "используют как политическую силу". По словам Гаврилова, это не первый случай, такое уже было в мировой истории, и данная тенденция "несет угрозу для Белоруссии, поскольку нарушает межконфессиональный диалог в государстве".
"Польские католические священники в Белоруссии не понимают и не осознают, что становятся инструментом в руках нехристианских сил, которые пытаются использовать религиозный фактор как инструмент для захвата власти. Особое разочарование вызывает отказ признать очевидное со стороны ряда католических священников в ответ на предупреждение Сергея Нарышкина. Они заявили, что это фейк, и этого не может быть", - признал депутат.
В этой ситуации, считает Гаврилов, Ватикану необходимо "взять на себя обязательства и исключить использование католическими священниками из Польши религиозного фактора для вмешательства во внутренние дела независимого государства".
"Это провоцирует серьезные негативные последствия для верующих и Церкви в целом. Ватикану, возможно, следует пересмотреть кадровую политику при направлении представителей для окормления католической паствы", - заключил собеседник агентства.
Ранее главу католиков Белоруссии митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, который является гражданином Белоруссии, власти не пустили в страну из Польши, где он находился по работе. Госпогранкомитет сообщил, что белорусский паспорт Кондрусевича признан недействительным. В МВД заявили РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране.