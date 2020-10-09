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В Подмосковье 110 школьных классов закрыли на карантин из-за коронавируса
На сегодняшний день 110 школьных классов закрыты на карантин в Подмосковье из-за выявления учеников с коронавирусом, заявила глава регионального... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:57
2020-10-09T14:57
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> На сегодняшний день 110 школьных классов закрыты на карантин в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> из-за выявления учеников с коронавирусом, заявила глава регионального <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Ольга Микаилова."На сегодня 110 классов из 35 тысяч по Московской области у нас закрыты по заболеваемости ковидной инфекцией – это случаи среди учащихся", - сказала Микаилова в эфире телеканала "360".Также около 80 классов закрыты на карантин из-за распространения ОРВИ и гриппа, отметила Микаилова.По ее словам, на сегодняшний день роста заболеваемости коронавирусом среди детей в Подмосковье нет."Рост заболеваемости за счёт взрослого населения. Прирост среди взрослого населения составляет 50%", - добавила Микаилова.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье 110 школьных классов закрыли на карантин из-за коронавируса

14:57 09.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУченики с учителем перед началом учебного года в классе московской школы "Класс-центр"
Ученики с учителем перед началом учебного года в классе московской школы Класс-центр - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. На сегодняшний день 110 школьных классов закрыты на карантин в Подмосковье из-за выявления учеников с коронавирусом, заявила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Микаилова.
"На сегодня 110 классов из 35 тысяч по Московской области у нас закрыты по заболеваемости ковидной инфекцией – это случаи среди учащихся", - сказала Микаилова в эфире телеканала "360".
Также около 80 классов закрыты на карантин из-за распространения ОРВИ и гриппа, отметила Микаилова.
По ее словам, на сегодняшний день роста заболеваемости коронавирусом среди детей в Подмосковье нет.
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"Рост заболеваемости за счёт взрослого населения. Прирост среди взрослого населения составляет 50%", - добавила Микаилова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)Общество
 
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