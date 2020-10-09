https://ria.ru/20201009/karabakh-1579026592.html

Пашинян и Макрон обсудили эскалацию в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в пятницу по телефону эскалацию в Карабахе, французский лидер отметил... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:20

2020-10-09T14:20

2020-10-09T14:20

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

обсе

эммануэль макрон

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 9 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр Армении <a href="https://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan" target="_blank">Никол Пашинян</a> и президент Франции <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> обсудили в пятницу по телефону эскалацию в Карабахе, французский лидер отметил важность переговоров в рамках призывов сопредседателей МГ ОБСЕ и президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a>, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что после серии телефонных переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана <a href="https://ria.ru/person_Ilkham_Aliev" target="_blank">Ильхамом Алиевым</a>, президент РФ Владимир Путин обратился с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными.По данным армянского кабмина, в ходе беседы Пашинян проинформировал президента Франции о продолжающихся боевых действиях в Нагорном Карабахе. "Макрон подчеркнул важность установления режима прекращения огня и проведения переговоров о мирном урегулировании конфликта в рамках призывов Минской группы ОБСЕ и президента России Владимира Путина от 8 октября", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости. По данным пресс-службы, президент Франции также добавил, что поддерживает с Путиным прямую связь.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Отступление ВС Азербайджана из населенного пункта в Нагорном Карабахе. Видео Минобороны Армении Минобороны Армении опубликовало видео отступления ВС Азербайджана из населенного пункта Матагис Мартакертского района Нагорного Карабаха. На кадрах видно, как по движущейся колонне военнослужащих ВС Азербайджана наносится массовый артиллерийский удар. "Побег из Матагиса", - написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. 2020-10-09T14:20 true PT1M41S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, обсе, эммануэль макрон, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире