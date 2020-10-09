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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201009/karabakh-1578988956.html
МИД Армении рассказал о предстоящей встрече по Карабаху в Москве
Встреча глав МИД Армении, России и Азербайджана в Москве в пятницу будет касаться исключительно прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и гуманитарных... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:50
2020-10-09T11:50
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
обсе
мид армении
владимир путин
нагорно-карабахская республика
москва
азербайджан
армения
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Встреча глав МИД <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a>, <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> в Москве в пятницу будет касаться исключительно прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и гуманитарных вопросов, сообщила РИА Новости пресс секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.Ранее МИД России сообщил, что трехсторонние консультации Армении, Азербайджана и РФ по Карабаху на уровне глав МИД пройдут в пятницу в Москве.Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин пригласил в РФ глав МИД Армении и Азербайджана 9 октября на консультации по ситуации в Карабахе.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
россия
нагорно-карабахская республика
москва
азербайджан
армения
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В Степанакерте звучат взрывы и есть новые разрушения от обстрелов
Последствия обстрела Степанакерта
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россия, обсе, мид армении, владимир путин, нагорно-карабахская республика, москва, азербайджан, армения, в мире

МИД Армении рассказал о предстоящей встрече по Карабаху в Москве

11:50 09.10.2020
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкДым на окраине Степанакерта после обстрелов
Дым на окраине Степанакерта после обстрелов - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Встреча глав МИД Армении, России и Азербайджана в Москве в пятницу будет касаться исключительно прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и гуманитарных вопросов, сообщила РИА Новости пресс секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Ранее МИД России сообщил, что трехсторонние консультации Армении, Азербайджана и РФ по Карабаху на уровне глав МИД пройдут в пятницу в Москве.

"Министр иностранных дел Армении направляется в Москву, где пройдут консультации глав МИД Армении, Азербайджана и России. Повестка дня будет сосредоточена исключительно на прекращении боевых действий, гуманитарных вопросах - обмена телами (убитых) и военнопленными", - заявила Нагдалян.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин пригласил в РФ глав МИД Армении и Азербайджана 9 октября на консультации по ситуации в Карабахе.
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Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияОБСЕМИД АрменииВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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