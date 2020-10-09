МИД Армении рассказал о предстоящей встрече по Карабаху в Москве
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Встреча глав МИД Армении, России и Азербайджана в Москве в пятницу будет касаться исключительно прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и гуманитарных вопросов, сообщила РИА Новости пресс секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Ранее МИД России сообщил, что трехсторонние консультации Армении, Азербайджана и РФ по Карабаху на уровне глав МИД пройдут в пятницу в Москве.
"Министр иностранных дел Армении направляется в Москву, где пройдут консультации глав МИД Армении, Азербайджана и России. Повестка дня будет сосредоточена исключительно на прекращении боевых действий, гуманитарных вопросах - обмена телами (убитых) и военнопленными", - заявила Нагдалян.
Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин пригласил в РФ глав МИД Армении и Азербайджана 9 октября на консультации по ситуации в Карабахе.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе