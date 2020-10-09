https://ria.ru/20201009/karabakh-1578988956.html

МИД Армении рассказал о предстоящей встрече по Карабаху в Москве

Встреча глав МИД Армении, России и Азербайджана в Москве в пятницу будет касаться исключительно прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и гуманитарных... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:50

2020-10-09T11:50

2020-10-09T11:50

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

обсе

мид армении

владимир путин

нагорно-карабахская республика

москва

азербайджан

армения

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Встреча глав МИД <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a>, <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> в Москве в пятницу будет касаться исключительно прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и гуманитарных вопросов, сообщила РИА Новости пресс секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.Ранее МИД России сообщил, что трехсторонние консультации Армении, Азербайджана и РФ по Карабаху на уровне глав МИД пройдут в пятницу в Москве.Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин пригласил в РФ глав МИД Армении и Азербайджана 9 октября на консультации по ситуации в Карабахе.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

россия

нагорно-карабахская республика

москва

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Степанакерте звучат взрывы и есть новые разрушения от обстрелов Последствия обстрела Степанакерта 2020-10-09T11:50 true PT1M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, мид армении, владимир путин, нагорно-карабахская республика, москва, азербайджан, армения, в мире