https://ria.ru/20201009/karabakh-1578960399.html

Армения и Азербайджан подтвердили участие в консультациях в Москве

Азербайджан и Армения подтвердили участие в консультациях в Москве, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T09:52

2020-10-09T09:52

2020-10-09T10:07

мария захарова

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

азербайджан

армения

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> подтвердили участие в консультациях в Москве, сообщила журналистам официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.О том, что российский лидер Владимир Путин пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана на переговоры, стало известно накануне.Ситуация в КарабахеСтолкновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

Алексей Тищенко ВВП сделал обоим предложение,от которого невозможно отказаться 36

taghutdin Если они договорятся и вернутся тому с чего начали значит все кто погиб при этой воне прогибов зря ! 25

18

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азербайджан, армения