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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201009/karabakh-1578960399.html
Армения и Азербайджан подтвердили участие в консультациях в Москве
Азербайджан и Армения подтвердили участие в консультациях в Москве, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T09:52
2020-10-09T10:07
мария захарова
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
азербайджан
армения
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> подтвердили участие в консультациях в Москве, сообщила журналистам официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.О том, что российский лидер Владимир Путин пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана на переговоры, стало известно накануне.Ситуация в КарабахеСтолкновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
ВВП сделал обоим предложение,от которого невозможно отказаться
36
Если они договорятся и вернутся тому с чего начали значит все кто погиб при этой воне прогибов зря !
25
18
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азербайджан, армения

Армения и Азербайджан подтвердили участие в консультациях в Москве

09:52 09.10.2020 (обновлено: 10:07 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Азербайджан и Армения подтвердили участие в консультациях в Москве, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Идет активная подготовка", — добавила дипломат.
О том, что российский лидер Владимир Путин пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана на переговоры, стало известно накануне.

Ситуация в Карабахе

Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
Местный житель показывает комнату пострадавшего после обстрелов дома в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Россия не допустит большой армяно-азербайджанской войны
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АзербайджанАрмения
 
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