https://ria.ru/20201009/kanikuly-1579059830.html

Вирусологи оценили целесообразность длительных школьных каникул

Введение длительных школьных каникул из-за угрозы распространения коронавируса в Москве было ошибочным, заявил ведущий специалист центра Гамалеи Фёдор Лисицын,... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T16:22

2020-10-09T16:22

2020-10-09T16:22

распространение нового коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

роскосмос

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

сергей собянин

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Введение длительных школьных каникул из-за угрозы распространения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> было ошибочным, заявил ведущий специалист центра Гамалеи Фёдор Лисицын, при этом врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям <a href="http://ria.ru/person_vladislav-zhemchugov/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Жемчугов</a> это утверждение оспорил."На распространение вируса повлияли все виды контактов между детьми, приехавшими с отдыха, оставшимися в Москве и так далее. Поэтому, во-первых, отвечая, надо ли было вводить эти дополнительные каникулы. Как отец ребенка, ходившего в школу и сейчас сидящего на этих каникулах, - скорее не надо. Подозреваю, что это ошибка", - рассказал Лисицын в эфире "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">России 24</a>".Дети сейчас, по словам эксперта, гуляют по площадкам, продолжают общаться, а значит - меняться "микроштаммами вируса"."То, что детей из школ убрали, но не заставили сидеть дома, потому что это для их здоровья будет вредно, приведет к тому, что сейчас обмен продолжится и продолжается. Это бесполезная с моей точки зрения мера", - отметил Лисицын.В свою очередь, Жемчугов отметил, что в школу дети приносят инфекции, которые привезли их родители из отпусков, и в течение 6-8 часов обмениваются со сверстниками."Одно из самых грамотнейших управленческих решений - каникулы для школьников", - подчеркнул он.Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, - на удалённую работу. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, а также сотрудники медицинских организации, предприятия оборонки, "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатома</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" и некоторых других стратегических отраслей.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201009/stsenarii-1578997561.html

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578980398.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сергей собянин, москва, общество