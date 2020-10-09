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https://ria.ru/20201009/kamchatka-1578978683.html
Ученый прокомментировал результаты проб воды в реках на Камчатке
Обнаруженное специалистами превышение концентраций вредных веществ в реках на Камчатке, где загрязнена прибрежная зона, могло быть обычным явлением и не... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:17
2020-10-09T11:18
загрязнение воды на камчатке
земля - риа наука
всемирный фонд дикой природы
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
камчатский край
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Обнаруженное специалистами превышение концентраций вредных веществ в реках на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатке</a>, где загрязнена прибрежная зона, могло быть обычным явлением и не объясняет массовую гибель морских обитателей, сообщил РИА Новости гидролог, ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Никита Тананаев.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> обнародовал результаты анализов проб, взятых в воде, донных отложениях и грунте вблизи места загрязнения на Камчатке. Результаты показали превышения по фенолу, аммиаку и фтору в поверхностных водах рек, впадающих в Авачинскую бухту. Сильных превышений в самой бухте не обнаружено."Загрязнение произошло около 9 сентября, значит, самый пик его пришелся спустя дня три, но в тот момент никаких проб никто не делал. Анализ Росприроднадзор сделал почти месяц спустя, а за это время, если бы там был гептил, он бы уже растворился до отдельных составляющих. Теперь к самому анализу. Нефтепродукты не оказывают токсического воздействия в пределах найденных превышений, повышенное содержание фосфатов больше похоже на природный фон. К тому же превышение фосфатов точно не вызывает отравлений, иначе бы наши стоки от сельхозугодий уничтожали бы все живое. Превышение по фенолам также не могло быть таким фатальным", - заявил Тананаев.Он отметил, что оценивать превышение по аммиаку сложно. "В России плохо с методиками. Российская стандартная методика завышает содержание аммиака в 10-100 раз. Об этом говорится в научных статьях по речным водам. Во-вторых, аммиак мог выделиться вследствие массовой гибели живности и водорослей", - сказал Тананаев.По мнению ученого, поиски гептила должны были сопровождаться специфическими анализами продуктов его разложения, но это не те анализы, которые сделал Росприроднадзор.Как сообщили во Всемирном фонде дикой природы (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_fond_dikojj_prirody/" target="_blank" data-auto="true">WWF</a>) России, для прояснения ситуации стоит ждать анализов погибших гидробионтов.
https://ria.ru/20201009/kamchatka-1578959324.html
https://ria.ru/20201009/kamchatka-1578949620.html
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Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК
В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз.
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загрязнение воды на камчатке, земля - риа наука, всемирный фонд дикой природы, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), камчатский край

Ученый прокомментировал результаты проб воды в реках на Камчатке

11:17 09.10.2020 (обновлено: 11:18 09.10.2020)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудники СК РФ в акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Скриншот видео
Сотрудники СК РФ в акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Обнаруженное специалистами превышение концентраций вредных веществ в реках на Камчатке, где загрязнена прибрежная зона, могло быть обычным явлением и не объясняет массовую гибель морских обитателей, сообщил РИА Новости гидролог, ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения РАН Никита Тананаев.
Ранее Росприроднадзор обнародовал результаты анализов проб, взятых в воде, донных отложениях и грунте вблизи места загрязнения на Камчатке. Результаты показали превышения по фенолу, аммиаку и фтору в поверхностных водах рек, впадающих в Авачинскую бухту. Сильных превышений в самой бухте не обнаружено.
Пробы морских обитателей, взятые учеными ДВФУ в бухте Опасная на Камчатке - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Обитателей моря выбрасывает на берег не только у Камчатки, заявил ученый
"Загрязнение произошло около 9 сентября, значит, самый пик его пришелся спустя дня три, но в тот момент никаких проб никто не делал. Анализ Росприроднадзор сделал почти месяц спустя, а за это время, если бы там был гептил, он бы уже растворился до отдельных составляющих. Теперь к самому анализу. Нефтепродукты не оказывают токсического воздействия в пределах найденных превышений, повышенное содержание фосфатов больше похоже на природный фон. К тому же превышение фосфатов точно не вызывает отравлений, иначе бы наши стоки от сельхозугодий уничтожали бы все живое. Превышение по фенолам также не могло быть таким фатальным", - заявил Тананаев.
Он отметил, что оценивать превышение по аммиаку сложно. "В России плохо с методиками. Российская стандартная методика завышает содержание аммиака в 10-100 раз. Об этом говорится в научных статьях по речным водам. Во-вторых, аммиак мог выделиться вследствие массовой гибели живности и водорослей", - сказал Тананаев.
По мнению ученого, поиски гептила должны были сопровождаться специфическими анализами продуктов его разложения, но это не те анализы, которые сделал Росприроднадзор.
"Гептил быстро окисляется, то есть если взять пробу даже через неделю после выброса, его там уже не будет, будут только продукты распада. Очень косвенно есть ряд свидетельств, что гептил все-таки был (относительно высокие концентрации нитрат-иона, возможно, повышенное содержание фенолов и аммиака, желтый цвет пены). Прояснить ситуацию могут, на мой взгляд, специфические продукты распада, например формальдегид, которые можно лабораторно обнаружить в образцах мертвых организмов с места загрязнения ", - пояснил эксперт.
Как сообщили во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России, для прояснения ситуации стоит ждать анализов погибших гидробионтов.
Ученый Дальневосточного федерального университета на Халактырском пляже - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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На Камчатке опубликовали карту с результатами анализов проб воды
 
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Загрязнение воды на КамчаткеЗемля - РИА НаукаВсемирный фонд дикой природыРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Камчатский край
 
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