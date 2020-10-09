https://ria.ru/20201009/kamchatka-1578978683.html

Ученый прокомментировал результаты проб воды в реках на Камчатке

Обнаруженное специалистами превышение концентраций вредных веществ в реках на Камчатке, где загрязнена прибрежная зона, могло быть обычным явлением и не... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:17

2020-10-09T11:17

2020-10-09T11:18

загрязнение воды на камчатке

земля - риа наука

всемирный фонд дикой природы

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

камчатский край

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Обнаруженное специалистами превышение концентраций вредных веществ в реках на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатке</a>, где загрязнена прибрежная зона, могло быть обычным явлением и не объясняет массовую гибель морских обитателей, сообщил РИА Новости гидролог, ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Никита Тананаев.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> обнародовал результаты анализов проб, взятых в воде, донных отложениях и грунте вблизи места загрязнения на Камчатке. Результаты показали превышения по фенолу, аммиаку и фтору в поверхностных водах рек, впадающих в Авачинскую бухту. Сильных превышений в самой бухте не обнаружено."Загрязнение произошло около 9 сентября, значит, самый пик его пришелся спустя дня три, но в тот момент никаких проб никто не делал. Анализ Росприроднадзор сделал почти месяц спустя, а за это время, если бы там был гептил, он бы уже растворился до отдельных составляющих. Теперь к самому анализу. Нефтепродукты не оказывают токсического воздействия в пределах найденных превышений, повышенное содержание фосфатов больше похоже на природный фон. К тому же превышение фосфатов точно не вызывает отравлений, иначе бы наши стоки от сельхозугодий уничтожали бы все живое. Превышение по фенолам также не могло быть таким фатальным", - заявил Тананаев.Он отметил, что оценивать превышение по аммиаку сложно. "В России плохо с методиками. Российская стандартная методика завышает содержание аммиака в 10-100 раз. Об этом говорится в научных статьях по речным водам. Во-вторых, аммиак мог выделиться вследствие массовой гибели живности и водорослей", - сказал Тананаев.По мнению ученого, поиски гептила должны были сопровождаться специфическими анализами продуктов его разложения, но это не те анализы, которые сделал Росприроднадзор.Как сообщили во Всемирном фонде дикой природы (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_fond_dikojj_prirody/" target="_blank" data-auto="true">WWF</a>) России, для прояснения ситуации стоит ждать анализов погибших гидробионтов.

https://ria.ru/20201009/kamchatka-1578959324.html

https://ria.ru/20201009/kamchatka-1578949620.html

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камчатский край

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз. 2020-10-09T11:17 true PT1M09S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, земля - риа наука, всемирный фонд дикой природы, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), камчатский край