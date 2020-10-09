Ученый прокомментировал результаты проб воды в реках на Камчатке
11:17 09.10.2020 (обновлено: 11:18 09.10.2020)
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудники СК РФ в акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Скриншот видео
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Обнаруженное специалистами превышение концентраций вредных веществ в реках на Камчатке, где загрязнена прибрежная зона, могло быть обычным явлением и не объясняет массовую гибель морских обитателей, сообщил РИА Новости гидролог, ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения РАН Никита Тананаев.
Ранее Росприроднадзор обнародовал результаты анализов проб, взятых в воде, донных отложениях и грунте вблизи места загрязнения на Камчатке. Результаты показали превышения по фенолу, аммиаку и фтору в поверхностных водах рек, впадающих в Авачинскую бухту. Сильных превышений в самой бухте не обнаружено.
"Загрязнение произошло около 9 сентября, значит, самый пик его пришелся спустя дня три, но в тот момент никаких проб никто не делал. Анализ Росприроднадзор сделал почти месяц спустя, а за это время, если бы там был гептил, он бы уже растворился до отдельных составляющих. Теперь к самому анализу. Нефтепродукты не оказывают токсического воздействия в пределах найденных превышений, повышенное содержание фосфатов больше похоже на природный фон. К тому же превышение фосфатов точно не вызывает отравлений, иначе бы наши стоки от сельхозугодий уничтожали бы все живое. Превышение по фенолам также не могло быть таким фатальным", - заявил Тананаев.
Он отметил, что оценивать превышение по аммиаку сложно. "В России плохо с методиками. Российская стандартная методика завышает содержание аммиака в 10-100 раз. Об этом говорится в научных статьях по речным водам. Во-вторых, аммиак мог выделиться вследствие массовой гибели живности и водорослей", - сказал Тананаев.
По мнению ученого, поиски гептила должны были сопровождаться специфическими анализами продуктов его разложения, но это не те анализы, которые сделал Росприроднадзор.
"Гептил быстро окисляется, то есть если взять пробу даже через неделю после выброса, его там уже не будет, будут только продукты распада. Очень косвенно есть ряд свидетельств, что гептил все-таки был (относительно высокие концентрации нитрат-иона, возможно, повышенное содержание фенолов и аммиака, желтый цвет пены). Прояснить ситуацию могут, на мой взгляд, специфические продукты распада, например формальдегид, которые можно лабораторно обнаружить в образцах мертвых организмов с места загрязнения ", - пояснил эксперт.
Как сообщили во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России, для прояснения ситуации стоит ждать анализов погибших гидробионтов.