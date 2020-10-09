https://ria.ru/20201009/kamchatka-1578949620.html

На Камчатке опубликовали карту с результатами анализов проб воды

На Камчатке запустили картографическую версию информации о результатах исследования проб морской воды в прибрежных водах Тихого океана, сообщил в своем Telegram РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T08:28

2020-10-09T08:28

2020-10-09T09:28

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

тихий океан

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

камчатский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578774581_0:111:1680:1056_1400x0_80_0_0_e4fd04f53d45abfa76ad869ef1858b55.jpg

<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт — РИА Новости.</strong> На Камчатке запустили картографическую версию информации о результатах исследования проб морской воды в прибрежных водах <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a>, сообщил в своем <a href="https://t.me/vsolodovbrief" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a> губернатор края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>.Исследованием воды, грунта и воздуха занимаются специалисты Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, КамчатНИРО, Кроноцкого заповедника, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и экологии <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a>, а также множество ученых."На сайте <a href="https://kamgov.ru/pacific_ocean" target="_blank" rel="nofollow noopener">kamgov.ru</a> (официальный сайт правительства Камчатского края. — Прим. ред.) заработала картографическая версия данных по результатам анализов", — написал Солодов.Ранее сообщалось, что для своевременного реагирования на экологическую обстановку в Тихом океане с 5 октября начала работу круглосуточная горячая линия. Всех жителей и гостей края просят в случае ухудшения здоровья либо обнаружения выброшенных на берег водных обитателей незамедлительно звонить по телефону <strong>+7 962 216 37 52</strong>.С 1 сентября по 3 октября в акватории Авачинского залива — в границах <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank">Петропавловска-Камчатского</a> и Елизовского района — изменился цвет воды в океане и погибли морские животные. Также пострадали люди: два серфингиста получили химические ожоги роговицы глаз.По предварительным данным, произошло загрязнение нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом. Идет расследование, возбуждены уголовные дела о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и о загрязнении морской среды.

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578818569.html

1

тихий океан

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз. 2020-10-09T08:28 true PT1M09S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, тихий океан, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), камчатский край, происшествия