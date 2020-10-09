https://ria.ru/20201009/kalkin-1578790902.html

Маколей Калкин повторил знаменитый момент из фильма "Один дома"

Американский актер Маколей Калкин, получивший известность после роли Кевина, в двух частях новогодней комедии "Один дома", повторил знаменитый момент из первого РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T02:00

2020-10-09T02:00

2020-10-09T02:00

культура

коронавирус covid-19

маколей калкин

стиль жизни

новости культуры

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости</strong>. Американский актер Маколей Калкин, получивший известность после роли Кевина, в двух частях новогодней комедии "Один дома", повторил знаменитый момент из первого фильма, надев маску с изображением фирменного крика его персонажа, <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8816397/Macaulay-Culkin-recreates-iconic-Home-moment-unsettlingly-realistic-face-mask.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail. Таким образом Калкин напомнил всем о необходимости носить защитную маску в период пандемии коронавируса.Многих пользователей рассмешила публикация Маколея Калкина. В комментариях большинство написало, что теперь хочет купить такую же маску для себя или родственников: "Почему я слышу, как кричит эта маска?" – поинтересовалась anuplally; "Мне, определенно, нужно найти такую для мамы", – заявила fayex; "А я себе ее хочу", – присоединился к обсуждению jziemann.

https://ria.ru/20200911/felton-1577056010.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, маколей калкин, стиль жизни, новости культуры