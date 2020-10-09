https://ria.ru/20201009/ivleeva-1578944173.html
Ивлеева покорила подписчиков пикантными фото в бикини
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева продолжила публиковать пикантные фотографии с отдыха на Мальдивах. Новые снимки она выложила в Instagram. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T03:46
2020-10-09T03:46
2020-10-09T03:46
шоубиз
анастасия ивлеева
мальдивы
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Телеведущая и блогер <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ивлеева</a> продолжила публиковать пикантные фотографии с отдыха на <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивах</a>. Новые снимки она выложила в <a href="https://www.instagram.com/_agentgirl_/?utm_source=ig_embed" target="_blank">Instagram</a>.На фото Ивлеева продемонстрировала свою грудь в купальнике, нагнувшись перед камерой.Девушка не смогла определиться, какой из снимков лучше, и предложила это сделать подписчикам."Нельзя выбрать", "Огонь фотки", "Чистый секс", "Хорошо, что есть что показать", — написали поклонники.
мальдивы
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ивлеева, мальдивы