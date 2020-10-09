https://ria.ru/20201009/istrebiteli-1579020992.html

Алиев объяснил прибытие турецких F-16 в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что турецкие истребители прибыли в страну для участия в военных учениях еще до обострения ситуации в Нагорном... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:01

2020-10-09T14:01

2020-10-09T14:11

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ДОХА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="https://ria.ru/person_Ilkham_Aliev" target="_blank">Ильхам Алиев</a> заявил, что турецкие истребители прибыли в страну для участия в военных учениях еще до обострения ситуации в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>, но не задействованы в вооруженном конфликте в этом районе.Он отметил, что в 2019 году Азербайджан и <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турция</a> провели десять совместных военных учений. Однако в этом году, по словам Алиева, в результате пандемии коронавируса совместные военные учения между Турцией и Азербайджаном проходили только два раза, и одни из них состоялись как раз перед обострением ситуации в Карабахе.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201007/turkey-caucasus-1578482919.html

https://ria.ru/20201008/turtsiya-1578870329.html

MAX M И вообще, следите за тем что у вас дома происходит, а Азербайджан сам как нибудь разберется со своими гостями. Вот так ему хочется, и он не обязан спрашивать разрешения ни у кого ))) 49

MAX M Завидуйте молча ))) Потому что F-16 могу и взлететь, и тогда будет совсем весело))) 34

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нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, в мире