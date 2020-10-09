Алиев объяснил прибытие турецких F-16 в Азербайджан
14:01 09.10.2020 (обновлено: 14:11 09.10.2020)
© AP Photo / SELCAN HACAOGLUТурецкий истребитель F-16
© AP Photo / SELCAN HACAOGLU
ДОХА, 9 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что турецкие истребители прибыли в страну для участия в военных учениях еще до обострения ситуации в Нагорном Карабахе, но не задействованы в вооруженном конфликте в этом районе.
"Я согласен, что F-16 находятся на земле, они прибыли в Азербайджан для участия в военных учениях. Но они не летают и ни в каком виде не принимают участия в каких-либо военных действиях", - сказал Алиев в интервью телеканалу CNN.
Он отметил, что в 2019 году Азербайджан и Турция провели десять совместных военных учений. Однако в этом году, по словам Алиева, в результате пандемии коронавируса совместные военные учения между Турцией и Азербайджаном проходили только два раза, и одни из них состоялись как раз перед обострением ситуации в Карабахе.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
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Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.