https://ria.ru/20201009/iphone-1578965519.html

Европейская цена iPhone 12 будет ощутимо выше американской

Смартфоны iPhone 12 в Европе будут продаваться по гораздо более высокой цене, чем в США. Прайс-лист на грядущие новинки опубликовал голландский портал... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:30

2020-10-09T10:30

2020-10-09T10:30

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технологии

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Смартфоны <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> будут продаваться по гораздо более высокой цене, чем в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Прайс-лист на грядущие новинки <u><a href="https://nl.letsgodigital.org/smartphones/iphone-12-5g-telefoon/" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовал</a></u> голландский портал LetsGoDigital.Самая простая версия компактного iPhone 12 mini с 64 ГБ памяти обойдется покупателю в ЕС в 810 евро (примерно 74 тысячи рублей по текущему курсу). За базовый iPhone 12 попросят 860 евро, iPhone 12 Pro с накопителем 128 ГБ — 1160 евро, а большой iPhone 12 Pro Max вовсе стартует с отметки 1260 евро.В США инсайдеры предсказывали более доступные ценники на базовые версии четырех iPhone — 649, 749, 999 и 1099 долларов, соответственно. Правда, американская цена всегда указывается без налоговых сборов, которые отличаются от штата к штату.Европейские цены, если они окажутся действительно такими, станут ориентиром и для стоимости iPhone 12 в России — ценники на продукцию <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> в России всегда ближе к странам <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>.Презентация новых iPhone состоится 13 октября 2020 года, в продажу смартфоны поступят позже.

https://ria.ru/20201002/tseny-iphone-12-1578104981.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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