Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201009/iphone-1578965519.html
Европейская цена iPhone 12 будет ощутимо выше американской
Смартфоны iPhone 12 в Европе будут продаваться по гораздо более высокой цене, чем в США. Прайс-лист на грядущие новинки опубликовал голландский портал... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T10:30
2020-10-09T10:30
риа наука
apple iphone
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156059/01/1560590121_0:51:3462:1998_1400x0_80_0_0_0f9695b3d0c32b3a4ec5c8a2cdd9c23f.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Смартфоны <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> будут продаваться по гораздо более высокой цене, чем в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Прайс-лист на грядущие новинки <u><a href="https://nl.letsgodigital.org/smartphones/iphone-12-5g-telefoon/" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовал</a></u> голландский портал LetsGoDigital.Самая простая версия компактного iPhone 12 mini с 64 ГБ памяти обойдется покупателю в ЕС в 810 евро (примерно 74 тысячи рублей по текущему курсу). За базовый iPhone 12 попросят 860 евро, iPhone 12 Pro с накопителем 128 ГБ — 1160 евро, а большой iPhone 12 Pro Max вовсе стартует с отметки 1260 евро.В США инсайдеры предсказывали более доступные ценники на базовые версии четырех iPhone — 649, 749, 999 и 1099 долларов, соответственно. Правда, американская цена всегда указывается без налоговых сборов, которые отличаются от штата к штату.Европейские цены, если они окажутся действительно такими, станут ориентиром и для стоимости iPhone 12 в России — ценники на продукцию <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> в России всегда ближе к странам <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>.Презентация новых iPhone состоится 13 октября 2020 года, в продажу смартфоны поступят позже.
https://ria.ru/20201002/tseny-iphone-12-1578104981.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156059/01/1560590121_366:0:3097:2048_1400x0_80_0_0_685dd0205debd1beaa86025ae6153494.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
apple iphone, apple, технологии

Европейская цена iPhone 12 будет ощутимо выше американской

10:30 09.10.2020
 
© Валерий МельниковПродажа смартфонов
Продажа смартфонов - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Смартфоны iPhone 12 в Европе будут продаваться по гораздо более высокой цене, чем в США. Прайс-лист на грядущие новинки опубликовал голландский портал LetsGoDigital.
Самая простая версия компактного iPhone 12 mini с 64 ГБ памяти обойдется покупателю в ЕС в 810 евро (примерно 74 тысячи рублей по текущему курсу). За базовый iPhone 12 попросят 860 евро, iPhone 12 Pro с накопителем 128 ГБ — 1160 евро, а большой iPhone 12 Pro Max вовсе стартует с отметки 1260 евро.
Продажа смартфонов - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 13:28РИА Наука
Стали известны цены всех версий iPhone 12
В США инсайдеры предсказывали более доступные ценники на базовые версии четырех iPhone — 649, 749, 999 и 1099 долларов, соответственно. Правда, американская цена всегда указывается без налоговых сборов, которые отличаются от штата к штату.
Европейские цены, если они окажутся действительно такими, станут ориентиром и для стоимости iPhone 12 в России — ценники на продукцию Apple в России всегда ближе к странам Евросоюза.
Презентация новых iPhone состоится 13 октября 2020 года, в продажу смартфоны поступят позже.
 
Обсудить1
РИА НаукаApple iPhoneAppleТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52Армения пожаловалась в ЮНЕСКО на Азербайджан за обстрел церкви в Карабахе
01:41Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
23:23Британия отозвала посла из Белоруссии
23:14В работе Facebook произошел сбой
23:04В Москве за сутки умерли 30 пациентов с COVID-19
23:02Главы МИД Белоруссии и ЕС провели переговоры
22:49При взрыве на топливном складе в Бейруте погибли четыре человека
Лента новостейМолния