Глеб Никитин предложил ввести господдержку молодых специалистов сферы НХП
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Нижегородская область предлагает ввести меры господдержки для молодых специалистов сферы народно-художественных промыслов, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
"Регион подготовил перечень предложений по изменениям в федеральный закон №7-ФЗ "О народных художественных промыслах". Мы предлагаем рассмотреть возможность введения в закон понятия "молодой специалист НХП" и возможность введения государственных мер поддержки на федеральном и региональном уровнях. Это может быть предоставление бесплатного жилья, субсидирование процентов по ипотеке, единовременные выплаты при трудоустройстве и в период наработки навыков", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области отметил, что аналогичные меры поддержки действуют сейчас для специалистов в сельском хозяйстве. "Эти меры позволили бы молодежи закрепиться в местах традиционного бытования промыслов - в основном, это сельские территории", – сказал Никитин.
Как подчеркнул губернатор, среди предложений региона также - создание реестра мастеров народных художественных промыслов России и учреждение звания "Заслуженный мастер народных художественных промыслов России".
Отрасль народных художественных промыслов по инициативе Минпромторга и правительства Нижегородской области включена в перечень наиболее пострадавших от пандемии.