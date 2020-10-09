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Нижегородская область
https://ria.ru/20201009/gospodderzhka-1579052912.html
Глеб Никитин предложил ввести господдержку молодых специалистов сферы НХП
Нижегородская область предлагает ввести меры господдержки для молодых специалистов сферы народно-художественных промыслов, сообщил губернатор региона Глеб... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:52
2020-10-09T15:52
нижегородская область
глеб никитин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
нижегородская область
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт - РИА Новости.</strong> Нижегородская область предлагает ввести меры господдержки для молодых специалистов сферы народно-художественных промыслов, сообщил губернатор региона <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Глеб Никитин</a>.Губернатор <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast" target="_blank">Нижегородской области</a> отметил, что аналогичные меры поддержки действуют сейчас для специалистов в сельском хозяйстве. "Эти меры позволили бы молодежи закрепиться в местах традиционного бытования промыслов - в основном, это сельские территории", – сказал Никитин.Как подчеркнул губернатор, среди предложений региона также - создание реестра мастеров народных художественных промыслов России и учреждение звания "Заслуженный мастер народных художественных промыслов России".Отрасль народных художественных промыслов по инициативе Минпромторга и правительства Нижегородской области включена в перечень наиболее пострадавших от пандемии.
https://ria.ru/20200708/1574056702.html
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глеб никитин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), нижегородская область, общество

Глеб Никитин предложил ввести господдержку молодых специалистов сферы НХП

15:52 09.10.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Нижегородская область предлагает ввести меры господдержки для молодых специалистов сферы народно-художественных промыслов, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Регион подготовил перечень предложений по изменениям в федеральный закон №7-ФЗ "О народных художественных промыслах". Мы предлагаем рассмотреть возможность введения в закон понятия "молодой специалист НХП" и возможность введения государственных мер поддержки на федеральном и региональном уровнях. Это может быть предоставление бесплатного жилья, субсидирование процентов по ипотеке, единовременные выплаты при трудоустройстве и в период наработки навыков", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Губернатор Нижегородской области отметил, что аналогичные меры поддержки действуют сейчас для специалистов в сельском хозяйстве. "Эти меры позволили бы молодежи закрепиться в местах традиционного бытования промыслов - в основном, это сельские территории", – сказал Никитин.
Как подчеркнул губернатор, среди предложений региона также - создание реестра мастеров народных художественных промыслов России и учреждение звания "Заслуженный мастер народных художественных промыслов России".
Отрасль народных художественных промыслов по инициативе Минпромторга и правительства Нижегородской области включена в перечень наиболее пострадавших от пандемии.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 08.07.2020
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Нижегородская областьГлеб НикитинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Нижегородская областьОбщество
 
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