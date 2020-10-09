https://ria.ru/20201009/gospodderzhka-1579052912.html

Глеб Никитин предложил ввести господдержку молодых специалистов сферы НХП

Нижегородская область предлагает ввести меры господдержки для молодых специалистов сферы народно-художественных промыслов, сообщил губернатор региона Глеб... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:52

2020-10-09T15:52

2020-10-09T15:52

нижегородская область

глеб никитин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

нижегородская область

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт - РИА Новости.</strong> Нижегородская область предлагает ввести меры господдержки для молодых специалистов сферы народно-художественных промыслов, сообщил губернатор региона <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Глеб Никитин</a>.Губернатор <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast" target="_blank">Нижегородской области</a> отметил, что аналогичные меры поддержки действуют сейчас для специалистов в сельском хозяйстве. "Эти меры позволили бы молодежи закрепиться в местах традиционного бытования промыслов - в основном, это сельские территории", – сказал Никитин.Как подчеркнул губернатор, среди предложений региона также - создание реестра мастеров народных художественных промыслов России и учреждение звания "Заслуженный мастер народных художественных промыслов России".Отрасль народных художественных промыслов по инициативе Минпромторга и правительства Нижегородской области включена в перечень наиболее пострадавших от пандемии.

https://ria.ru/20200708/1574056702.html

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), нижегородская область, общество