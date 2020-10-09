https://ria.ru/20201009/gospitali-1579096175.html

В Москве могут открыть госпитали на ВДНХ и Каширском шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вскоре, вероятно, придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе для лечения больных РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T18:49

2020-10-09T18:49

2020-10-09T18:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что вскоре, вероятно, придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе для лечения больных коронавирусом."К сожалению, прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19. Количество вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает 3 тысячи в день. Сегодня – 3701. Выросло количество госпитализаций – до 900-1000 человек ежедневно. Мы открыли резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Вероятно, вскоре придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе", - заявил мэр в личном блоге в пятницу.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество