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В Москве могут открыть госпитали на ВДНХ и Каширском шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вскоре, вероятно, придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе для лечения больных РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T18:49
2020-10-09T18:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что вскоре, вероятно, придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе для лечения больных коронавирусом."К сожалению, прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19. Количество вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает 3 тысячи в день. Сегодня – 3701. Выросло количество госпитализаций – до 900-1000 человек ежедневно. Мы открыли резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Вероятно, вскоре придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе", - заявил мэр в личном блоге в пятницу.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

В Москве могут открыть госпитали на ВДНХ и Каширском шоссе

18:49 09.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для пациентов с COVID-19 в павильоне №75 на ВДНХ в Москве
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в павильоне №75 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вскоре, вероятно, придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе для лечения больных коронавирусом.
"К сожалению, прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19. Количество вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает 3 тысячи в день. Сегодня – 3701. Выросло количество госпитализаций – до 900-1000 человек ежедневно. Мы открыли резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Вероятно, вскоре придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе", - заявил мэр в личном блоге в пятницу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
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