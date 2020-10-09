https://ria.ru/20201009/galaktiki-1579003720.html

Создан крупнейший в мире 3D-каталог галактик

Американские астрономы создали самый полный каталог трехмерных астрономических изображений звезд, галактик и квазаров PS1-STRM, охватывающий три четверти неба... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T13:48

2020-10-09T13:48

2020-10-09T13:48

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галактики

космос - риа наука

гавайи

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Американские астрономы создали самый полный каталог трехмерных астрономических изображений звезд, галактик и квазаров PS1-STRM, охватывающий три четверти неба. Об этом <a href="https://www.hawaii.edu/news/2020/10/08/largest-3d-catalog-of-galaxies/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщается</a> на сайте Гавайского университета. Сам каталог <a href="https://archive.stsci.edu/hlsp/ps1-strm" target="_blank" rel="nofollow noopener">находится</a> в открытом доступе. Ученые из Института астрономии Гавайского университета (IfA) использовали данные системы телескопов панорамного обзора и быстрого реагирования Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System), расположенной на вершине вулкана Мауна-Кеа на острове <a href="http://ria.ru/location_StateofHawaii/" target="_blank" data-auto="true">Гавайи</a>. Этой системе доступно три четверти всего неба, или 30 тысяч квадратных градусов.Применив к анализу данных новые вычислительные инструменты, астрономы расшифровали, какие из трех миллиардов объектов, зафиксированных Pan-STARR, являются звездами, а какие — галактиками или квазарами. Для галактик программа также рассчитала расстояния до них. В результате авторы получили крупнейший в мире многоцветный оптический трехмерный каталог размером около 300 гигабайт.Астрономы взяли общедоступные спектроскопические измерения, которые дают точную классификацию объектов и расстояния, и передали их в алгоритм искусственного интеллекта — машинного обучения с "нейронной сетью прямого распространения".Этот подход позволил достичь общей точности классификации 98,1 процента для галактик, 97,8 — для звезд и 96,6 — для квазаров. Погрешность оценки расстояний до галактик не превышает трех процентов. Авторы отмечают, что без участия искусственного интеллекта было бы невозможно определить ключевые параметры объектов только по их цвету и размеру."Используя алгоритм оптимизации, мы задействовали спектроскопический обучающий набор из почти четырех миллионов источников света, чтобы научить нейронную сеть предсказывать типы источников и расстояния до галактик, параллельно исправляя фактор ослабления пылью Млечного пути", — приводятся в пресс-релизе университета слова ведущего автора исследования Роберта Бека (Robert Beck).До сих пор самой большой картой Вселенной был Слоановский цифровой небесный обзор (SDSS), охватывающий только одну треть неба. В новом каталоге вдвое увеличена площадь обследований, а также уточнены многие данные. Он также включает ряд интересных объектов, пропущенных в обзоре SDSS."Уже, предварительная версия этого каталога, охватывающая гораздо меньшую площадь, способствовала открытию самой большой пустоты во Вселенной, объясняющей образование так называемого Холодного пятна. Уверен, что новый, более точный и полный каталог станет отправной точкой для многих будущих открытий", — отмечает еще один автор исследования Иштван Сапуди (István Szapudi)."Эта красивая карта Вселенной — один из примеров того, как мощь набора больших данных Pan-STARRS может быть умножена на методы искусственного интеллекта, — говорит директор системы Pan-STARRS Кен Чемберс (Ken Chambers). — По мере того как Pan-STARRS будет собирать новые данные, мы будем использовать машинное обучение для извлечения еще большей информации о Солнечной системе, нашей Галактике и Вселенной".PS1-STRM — это каталог фотометрических красных смещений, созданный на основе обзора PanSTARRS1 (PS1) 3π DR1. Всего в каталоге собраны 2 902 054 648 объектов, а также приведены их основные параметры.

https://ria.ru/20200825/galaktika-1576303480.html

https://ria.ru/20200730/1575161842.html

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гавайи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрофизика, галактики, космос - риа наука, гавайи