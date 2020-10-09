https://ria.ru/20201009/furgal-1578949144.html

Дегтярев прокомментировал ситуацию с протестами в Хабаровске

Суд присяжных над экс-губернатором Сергеем Фургалом не будет проходить в Хабаровске в случае протестов из-за подсудимого, заявил врио губернатора Хабаровского... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T08:17

2020-10-09T08:17

2020-10-09T08:18

уголовное дело сергея фургала

сизо лефортово

сергей фургал

михаил дегтярев

следственный комитет россии (ск рф)

хабаровск

хабаровский край

общество

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<strong>ХАБАРОВСК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Суд присяжных над экс-губернатором <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Фургалом</a> не будет проходить в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a> в случае протестов из-за подсудимого, заявил врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a>, отвечая на вопрос хабаровчанки на первом заседании совещательного органа - Народного совета."Никогда суд присяжных в городе, где происходят протесты из-за подсудимого, проходить не будет. Когда суд видит, что тут такое происходит, они никогда не примут решения о том, что присяжные будут набираться в Хабаровске… Чем занимаются сейчас люди на улице, я не понимаю. Было бы здесь тихо пару месяцев, мы бы могли вызволить Сергея Ивановича в Хабаровск. Сейчас нет, нет ни одного шанса - его не оставили те, кто выходят на улицы. Лучшее что мы можем сделать, это хорошо поработать", - отметил Дегтярев.Народный совет стал коллегиальным совещательным органом для взаимодействия главы Хабаровского края с жителями региона и выработки предложений по решению актуальных общественно-политических и социально-экономических вопросов. Всего в его состав вошли 320 человек. На ознакомительном мероприятии, которое длилось почти 4 часа, договорились выбрать оргкомитет. Определены основные направления работы: от экономики до защиты прав граждан. На ближайших заседаниях планируется сформировать стратегию развития региона на ближайшие 20 лет.Дегтярев отметил, что его первый заместитель Александр Никитин представил интернет-платформу, на которой народ голосованием будет определять, на что тратить деньги. "Мы станем шестым регионом страны, где такой сервис будет внедрен. Минцифры России поддержало", - добавил врио губернатора края.В Хабаровске уже 90 дней проходят акции в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала. Его задержали 9 июля. Басманный суд арестовал его на два месяца и отправил в <a href="http://ria.ru/organization_SIZO_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">СИЗО "Лефортово</a>". <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ обвиняет Фургала в организации убийств в 2000-х годах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает. Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 20 июля отправил Фургала в отставку "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.

https://ria.ru/20200918/furgal-1577436377.html

https://ria.ru/20200903/furgal-1576710845.html

Лысый Кучерявый "Никогда суд присяжных в городе, где происходят протесты из-за подсудимого, проходить не будет" Это по личному закону дедушки? УПК уже не действует? Откорячку левую придумали. Подозреваю, это будет судилище, а не суд. 25

Бывший Спецназовец Людям пора бы уже поумнее становиться 24

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хабаровск

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сизо лефортово, сергей фургал, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, хабаровский край, общество