https://ria.ru/20201009/foto-1578958176.html

Фотография 1900 года испугала пользователей Сети

Участницы форума Mumsnet испугались старинной фотографии из-за одной странной детали. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T09:33

2020-10-09T09:33

2020-10-09T09:33

белфаст

в мире

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<strong>МОСКВА, 9</strong> <strong>окт</strong> <strong>-</strong> <strong>РИА</strong> <strong>Новости.</strong> Участницы форума <a href="https://www.mumsnet.com/Talk/am_i_being_unreasonable/4042996-what-do-you-make-of-this-strange-photo?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=2020-10-06&utm_term=%22AIBU+to+think+I+need+to+have+a+word+with+lodger%3F%22&rei=110357&ei=36848" target="_blank" rel="nofollow noopener">Mumsnet</a> испугались старинной фотографии из-за одной странной детали.Одна из пользовательниц опубликовала черно-белый снимок с работницами льняной фабрики в <a href="http://ria.ru/location_Belfast/" target="_blank" data-auto="true">Белфасте</a>, сделанный в 1900 году, и предложила остальным догадаться, что в этом фото необычного.В комментариях началась дискуссия, в ходе которой участница заметила одинокую руку на плече у одной из женщин. При этом за спиной работницы стояла коллега, скрестив руки перед грудью, что опровергает версию о том, что это ее рука.Загадочная находка напугала пользовательниц, некоторые из которых предположили, что снимок является доказательством существования сверхъестественных сил."У нас уже достаточно поздно, собиралась идти спать и теперь увидела это", - написала Rookie93."Ох уж эта пугающая рука, появившаяся из ниоткуда", - добавила itchyfinger."Теперь я буду засыпать со включенным светом", - пожаловалась cheesymay.

https://ria.ru/20200812/1575694793.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200105/1563129923.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белфаст, в мире