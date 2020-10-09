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https://ria.ru/20201009/foto-1578958176.html
Фотография 1900 года испугала пользователей Сети
Участницы форума Mumsnet испугались старинной фотографии из-за одной странной детали. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T09:33
2020-10-09T09:33
белфаст
в мире
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<strong>МОСКВА, 9</strong> <strong>окт</strong> <strong>-</strong> <strong>РИА</strong> <strong>Новости.</strong> Участницы форума <a href="https://www.mumsnet.com/Talk/am_i_being_unreasonable/4042996-what-do-you-make-of-this-strange-photo?utm_source=newsletter_daily&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=2020-10-06&amp;utm_term=%22AIBU+to+think+I+need+to+have+a+word+with+lodger%3F%22&amp;rei=110357&amp;ei=36848" target="_blank" rel="nofollow noopener">Mumsnet</a> испугались старинной фотографии из-за одной странной детали.Одна из пользовательниц опубликовала черно-белый снимок с работницами льняной фабрики в <a href="http://ria.ru/location_Belfast/" target="_blank" data-auto="true">Белфасте</a>, сделанный в 1900 году, и предложила остальным догадаться, что в этом фото необычного.В комментариях началась дискуссия, в ходе которой участница заметила одинокую руку на плече у одной из женщин. При этом за спиной работницы стояла коллега, скрестив руки перед грудью, что опровергает версию о том, что это ее рука.Загадочная находка напугала пользовательниц, некоторые из которых предположили, что снимок является доказательством существования сверхъестественных сил."У нас уже достаточно поздно, собиралась идти спать и теперь увидела это", - написала Rookie93."Ох уж эта пугающая рука, появившаяся из ниоткуда", - добавила itchyfinger."Теперь я буду засыпать со включенным светом", - пожаловалась cheesymay.
https://ria.ru/20200812/1575694793.html
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3
белфаст
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
белфаст, в мире

Фотография 1900 года испугала пользователей Сети

09:33 09.10.2020
 
Фотография девушек, которые работали на одной из мельниц Белфаста в Ирландии
Фотография девушек, которые работали на одной из мельниц Белфаста в Ирландии - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Участницы форума Mumsnet испугались старинной фотографии из-за одной странной детали.
Одна из пользовательниц опубликовала черно-белый снимок с работницами льняной фабрики в Белфасте, сделанный в 1900 году, и предложила остальным догадаться, что в этом фото необычного.
Фотография, выложенная пользователем Dauntless1 на сервисе Reddit, где его дед позирует на фоне Императорского дворца в Токио - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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В комментариях началась дискуссия, в ходе которой участница заметила одинокую руку на плече у одной из женщин. При этом за спиной работницы стояла коллега, скрестив руки перед грудью, что опровергает версию о том, что это ее рука.
Загадочная находка напугала пользовательниц, некоторые из которых предположили, что снимок является доказательством существования сверхъестественных сил.
"У нас уже достаточно поздно, собиралась идти спать и теперь увидела это", - написала Rookie93.
"Ох уж эта пугающая рука, появившаяся из ниоткуда", - добавила itchyfinger.
"Теперь я буду засыпать со включенным светом", - пожаловалась cheesymay.
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