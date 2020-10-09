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Лучшие фото недели: буря, двое на велосипеде и благословение животных
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 09.10.2020
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коронавирус covid-19
всемирный день защиты животных
коммунарка (москва)
дональд трамп
франция
красноярский край
манила
кандагар
степанакерт
дакка (город)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
коммунарка (москва)
франция
красноярский край
манила
кандагар
степанакерт
дакка (город)
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353
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коронавирус covid-19, всемирный день защиты животных, коммунарка (москва), дональд трамп, франция, красноярский край, манила, кандагар, степанакерт, дакка (город), флорида, бишкек, новосибирская область, ереван, мексика, бразилия, сенегал, бавария, индия, приморский край, афины, ханой, анкара, индонезия, гянджа, эфиопия, филиппины, фото, фото

Лучшие фото недели: буря, двое на велосипеде и благословение животных

11:00 09.10.2020 (обновлено: 14:11 09.10.2020)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Chandan Khanna

Сторонники Дональда Трампа участвуют в митинге в Форт-Лодердейле в штате Флорида.

Сторонники президента США Дональда Трампа участвуют в митинге в Форт-Лодердейле, штат Флорида
1 из 30

Сторонники Дональда Трампа участвуют в митинге в Форт-Лодердейле в штате Флорида.

© AFP 2020 / Chandan Khanna
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Участники акции протеста в Бишкеке.

Участники акции протеста в Бишкеке
2 из 30

Участники акции протеста в Бишкеке.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© AFP 2020 / Valery Hache

Мощное наводнение в коммуне Сен-Мартен-Везюби на юго-востоке Франции, вызванное ураганом "Алекс".

Паводок после сильных дождей и наводнений в Сен-Мартинвесуби, юго-восток Франции
3 из 30

Мощное наводнение в коммуне Сен-Мартен-Везюби на юго-востоке Франции, вызванное ураганом "Алекс".

© AFP 2020 / Valery Hache
© REUTERS / Erin Scott

Президент США Дональд Трамп снимает защитную маску после возвращения в Белый дом из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где лечился от коронавируса.

Президент США Дональд Трамп снимает защитную маску на балконе Белого дома после возвращения из национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида
4 из 30

Президент США Дональд Трамп снимает защитную маску после возвращения в Белый дом из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где лечился от коронавируса.

© REUTERS / Erin Scott
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа.

Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
5 из 30

Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Автомобиль, поврежденный при обстреле в Степанакерте.

Автомобиль, поврежденный в результате обстрела в Степанакерте
6 из 30

Автомобиль, поврежденный при обстреле в Степанакерте.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© AFP 2020 / Javed Tanveer

Афганские фермеры собирают семена граната в Кандагаре.

Фермеры собирают семена граната в Кандагаре, Афганистан
7 из 30

Афганские фермеры собирают семена граната в Кандагаре.

© AFP 2020 / Javed Tanveer
© REUTERS / Eloisa Lopez

Католический священник окропляет кошку святой водой во время праздника благословения домашних животных на Филиппинах во Всемирный день защиты животных.

Католический священник окропляет святой водой кошку во время благословения домашних животных в Всемирный день животных в Филиппинах
8 из 30

Католический священник окропляет кошку святой водой во время праздника благословения домашних животных на Филиппинах во Всемирный день защиты животных.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© AFP 2020 / Eduardo Soteras

Жители Эфиопии празднуют Ирречу — День благодарения народа оромо.

Люди празднуют “Irreechaa”, день благодарения народа оромо в Эфиопии
9 из 30

Жители Эфиопии празднуют Ирречу — День благодарения народа оромо.

© AFP 2020 / Eduardo Soteras
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain

Девочка собирает сахарный тростник на окраине Дакки в Бангладеш.

Девочка собирает сахарной тростник в поле на окраине Дакки, Бангладеш
10 из 30

Девочка собирает сахарный тростник на окраине Дакки в Бангладеш.

© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Уборка урожая капусты в Новосибирской области.

Уборка урожая белокочанной капусты в Новосибирской области
11 из 30

Уборка урожая капусты в Новосибирской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© REUTERS / Antara Foto Agency / Aji Styawan

Столкновения демонстрантов с полицией во время протеста против нового трудового законодательства в Индонезии.

Столкновения демонстрантов с полицией во время протеста против нового трудового законодательства в Семаранге, Индонезия
12 из 30

Столкновения демонстрантов с полицией во время протеста против нового трудового законодательства в Индонезии.

© REUTERS / Antara Foto Agency / Aji Styawan
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВерующие на общенациональной молитве в соборе Святого Григория Просветителя (Сурб Григор Лусаворич) в Ереване.
Верующие на общенациональной молитве в соборе Святого Григория Просветителя в Ереване
13 из 30
Верующие на общенациональной молитве в соборе Святого Григория Просветителя (Сурб Григор Лусаворич) в Ереване.
© Sputnik / Арам Нерсесян
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© AFP 2020 / Nhac Nguyen

Молодожены в Ханое.

Молодожены в Ханое
14 из 30

Молодожены в Ханое.

© AFP 2020 / Nhac Nguyen
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Немецкая овчарка Сандра приняла и начала выкармливать в приморском парке "Белый лев" двух африканских львят, от которых отказалась мать.

Немецкая овчарка по кличке Сандра и африканские львята в парке Белый лев в Приморском крае
15 из 30

Немецкая овчарка Сандра приняла и начала выкармливать в приморском парке "Белый лев" двух африканских львят, от которых отказалась мать.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© REUTERS / Thaier Al-Sudani

Шиитов, направляющихся для паломничества в Кербелу, опрыскивают водой на улице Багдада, защищая от жары.

Шиитов, направляющихся для паломничества в Кербелу, обрызгивают водой на улице Багдада
16 из 30

Шиитов, направляющихся для паломничества в Кербелу, опрыскивают водой на улице Багдада, защищая от жары.

© REUTERS / Thaier Al-Sudani
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Гянджа.
Последствия обстрела города Гянджа
17 из 30
Последствия обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© AP Photo / Matthias Schrader

Баварские фермеры возвращают коров с летних пастбищ.

Баварские фермеры возвращают коров с летних пастбищ
18 из 30

Баварские фермеры возвращают коров с летних пастбищ.

© AP Photo / Matthias Schrader
© REUTERS / Adriano Machado

Ребенок из племени гуажажара в Бразилии.

Ребенок племени Гуажажара в Бразилии
19 из 30

Ребенок из племени гуажажара в Бразилии.

© REUTERS / Adriano Machado
© AFP 2020 / Elizabeth Ruiz

Рыбаки во время тропического шторма "Гамма" в Мексике.

Рыбаки во время тропического шторма Гамма в Мексике
20 из 30

Рыбаки во время тропического шторма "Гамма" в Мексике.

© AFP 2020 / Elizabeth Ruiz
© AFP 2020 / Angelos Tzortzinis

Протестующие в Афинах.

Протестующие в Афинах, Греция
21 из 30

Протестующие в Афинах.

© AFP 2020 / Angelos Tzortzinis
© REUTERS / Eloisa Lopez

Собака выглядывает из окна киоска в Маниле.

Собака выглядывает из окна магазина в Тондо, Манила
22 из 30

Собака выглядывает из окна киоска в Маниле.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© AFP 2020 / Adem Altan

Работник соляного завода на озере Туз в Турции.

Работник соляного завода Коюнджу собирает соль на озере Туз в Анкаре
23 из 30

Работник соляного завода на озере Туз в Турции.

© AFP 2020 / Adem Altan
© AFP 2020 / Noah Seelam

Тестирование на коронавирус в Хайдарабаде, Индия.

Медицинский работник берет тест на коронавирус в Хайдарабаде, Индия
24 из 30

Тестирование на коронавирус в Хайдарабаде, Индия.

© AFP 2020 / Noah Seelam
© AFP 2020 / Timur Matahari

Разгон протестующих в Индонезии.

Разгон протестующих в Бандунге, Индонезия
25 из 30

Разгон протестующих в Индонезии.

© AFP 2020 / Timur Matahari
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Медики в здании карантинного центра в Коммунарке.

Медицинские работники в здании карантинного центра в Коммунарке
26 из 30

Медики в здании карантинного центра в Коммунарке.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© REUTERS / Zohra Bensemra

Члены благотворительной организации несут мешки с рисом для паломников на празднике Гранд-Магал в Сенегале.

Члены благотворительной организации несут сумки с рисом для паломников Сенегальского Муридского Братства на фестиваль Grand Magal в Тубе, Сенегал
27 из 30

Члены благотворительной организации несут мешки с рисом для паломников на празднике Гранд-Магал в Сенегале.

© REUTERS / Zohra Bensemra
© REUTERS / Antara Foto/Abriawan Abhe

Протесты из-за нового трудового законодательства в Индонезии.

Акция против трудовых реформ в Макассаре, Индонезия
28 из 30

Протесты из-за нового трудового законодательства в Индонезии.

© REUTERS / Antara Foto/Abriawan Abhe
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Катер на Енисее после первого снегопада в Красноярском крае.

Катер на Енисее в таёжной местности после первого снегопада в Красноярском крае
29 из 30

Катер на Енисее после первого снегопада в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© REUTERS / Ivan Alvarado

Человек в костюме Пикачу на антиправительственной акции в столице Чили Сантьяго.

Человек в костюме Пикачу во время антиправительственных акций в Сантьяго, Чили
30 из 30

Человек в костюме Пикачу на антиправительственной акции в столице Чили Сантьяго.

© REUTERS / Ivan Alvarado
 
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