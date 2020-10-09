Лучшие фото недели: буря, двое на велосипеде и благословение животных
Сторонники Дональда Трампа участвуют в митинге в Форт-Лодердейле в штате Флорида.
Сторонники Дональда Трампа участвуют в митинге в Форт-Лодердейле в штате Флорида.
Участники акции протеста в Бишкеке.
Мощное наводнение в коммуне Сен-Мартен-Везюби на юго-востоке Франции, вызванное ураганом "Алекс".
Мощное наводнение в коммуне Сен-Мартен-Везюби на юго-востоке Франции, вызванное ураганом "Алекс".
Президент США Дональд Трамп снимает защитную маску после возвращения в Белый дом из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где лечился от коронавируса.
Президент США Дональд Трамп снимает защитную маску после возвращения в Белый дом из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где лечился от коронавируса.
Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа.
Автомобиль, поврежденный при обстреле в Степанакерте.
Афганские фермеры собирают семена граната в Кандагаре.
Католический священник окропляет кошку святой водой во время праздника благословения домашних животных на Филиппинах во Всемирный день защиты животных.
Католический священник окропляет кошку святой водой во время праздника благословения домашних животных на Филиппинах во Всемирный день защиты животных.
Жители Эфиопии празднуют Ирречу — День благодарения народа оромо.
Девочка собирает сахарный тростник на окраине Дакки в Бангладеш.
Уборка урожая капусты в Новосибирской области.
Столкновения демонстрантов с полицией во время протеста против нового трудового законодательства в Индонезии.
Столкновения демонстрантов с полицией во время протеста против нового трудового законодательства в Индонезии.
Молодожены в Ханое.
Немецкая овчарка Сандра приняла и начала выкармливать в приморском парке "Белый лев" двух африканских львят, от которых отказалась мать.
Немецкая овчарка Сандра приняла и начала выкармливать в приморском парке "Белый лев" двух африканских львят, от которых отказалась мать.
Шиитов, направляющихся для паломничества в Кербелу, опрыскивают водой на улице Багдада, защищая от жары.
Шиитов, направляющихся для паломничества в Кербелу, опрыскивают водой на улице Багдада, защищая от жары.
Баварские фермеры возвращают коров с летних пастбищ.
Баварские фермеры возвращают коров с летних пастбищ.
Ребенок из племени гуажажара в Бразилии.
Рыбаки во время тропического шторма "Гамма" в Мексике.
Протестующие в Афинах.
Собака выглядывает из окна киоска в Маниле.
Работник соляного завода на озере Туз в Турции.
Тестирование на коронавирус в Хайдарабаде, Индия.
Разгон протестующих в Индонезии.
Медики в здании карантинного центра в Коммунарке.
Члены благотворительной организации несут мешки с рисом для паломников на празднике Гранд-Магал в Сенегале.
Члены благотворительной организации несут мешки с рисом для паломников на празднике Гранд-Магал в Сенегале.
Протесты из-за нового трудового законодательства в Индонезии.
Катер на Енисее после первого снегопада в Красноярском крае.
Катер на Енисее после первого снегопада в Красноярском крае.
Человек в костюме Пикачу на антиправительственной акции в столице Чили Сантьяго.
Человек в костюме Пикачу на антиправительственной акции в столице Чили Сантьяго.