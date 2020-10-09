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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/favipiravir-1579038857.html
Заявившие о побочных эффектах Фавипиравира эксперты объяснили публикацию
Связь между приемом препарата "Фавипиравир" при лечении COVID-19 и нежелательными побочными эффектами не доказана, говорится в публикации Инфоцентра по вопросам РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:03
2020-10-09T15:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Связь между приемом препарата "Фавипиравир" при лечении COVID-19 и нежелательными побочными эффектами не доказана, говорится в публикации Инфоцентра по вопросам фармакотерапии у пациентов с коронавирусом "ФармаCOVID" на базе РМАНПО Министерства здравоохранения.В учреждении объяснили, что в инструкции к лекарству речь идет о пациентах с инфекцией, вызванной вирусом гриппа. "При этом в данной инструкции указывается на то, что "причинно-следственная связь развития неспецифических моторных нарушений и приема "Фавипиравира" не доказана"", — уточняется в публикации.По слова специалистов, их материал предназначался исключительно для работников системы здравоохранения и носил информационный характер.Ранее в центре сообщили, что в инструкции к японскому препарату "Авиган" на основе "Фавипиравира" упоминается о побочных эффектах — моторных нарушениях, способных вызвать падения.Распространившуюся в СМИ информацию о побочных эффектах "Фавипиравира" уже опровергли в Минздраве. В ведомстве уточнили, что это вещество во время клинических испытаний доказало свою эффективность в лечении больных COVID-19.Врачи также раскритиковали сообщения о побочных эффектах. Так, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Babakov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Бабак</a> заявил, что побочные эффекты в рамках рекомендованной дозы препарата крайне редки и они могут возникать только при превышении этой нормы.В свою очередь, врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_universitet_druzhby_narodov/" target="_blank" data-auto="true">РУДН</a> <a href="http://ria.ru/person_galina-kozhevnikova/" target="_blank" data-auto="true">Галина Кожевникова</a> указала на необходимость точно определить, что вызывает эти "побочки", &nbsp;поскольку причина может быть не в приеме фавипиравира.Пандемия коронавируса охватила почти все страны. Во всем мире, по подсчетам <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=jxSH1JjS_wAP-SXeWLHDv7qOOOxLRg2EUmvEgu8jo5rS1MBWSmzYCA..&amp;URL=https%3a%2f%2fria.ru%2forganization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija%2f" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, как минимум 1,04 миллиона из них погибли. В России зафиксировано 1,27 миллиона случаев заражения, более миллиона пациентов выздоровели, свыше 22 тысяч скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201007/covids-1578733249.html
Главным в СМИ стал принцип - раньше всех воздух испортить, а там хоть трава не расти.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Заявившие о побочных эффектах Фавипиравира эксперты объяснили публикацию

15:03 09.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Связь между приемом препарата "Фавипиравир" при лечении COVID-19 и нежелательными побочными эффектами не доказана, говорится в публикации Инфоцентра по вопросам фармакотерапии у пациентов с коронавирусом "ФармаCOVID" на базе РМАНПО Министерства здравоохранения.
В учреждении объяснили, что в инструкции к лекарству речь идет о пациентах с инфекцией, вызванной вирусом гриппа. "При этом в данной инструкции указывается на то, что "причинно-следственная связь развития неспецифических моторных нарушений и приема "Фавипиравира" не доказана"", — уточняется в публикации.
По слова специалистов, их материал предназначался исключительно для работников системы здравоохранения и носил информационный характер.
Ранее в центре сообщили, что в инструкции к японскому препарату "Авиган" на основе "Фавипиравира" упоминается о побочных эффектах — моторных нарушениях, способных вызвать падения.
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Распространившуюся в СМИ информацию о побочных эффектах "Фавипиравира" уже опровергли в Минздраве. В ведомстве уточнили, что это вещество во время клинических испытаний доказало свою эффективность в лечении больных COVID-19.
Врачи также раскритиковали сообщения о побочных эффектах. Так, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак заявил, что побочные эффекты в рамках рекомендованной дозы препарата крайне редки и они могут возникать только при превышении этой нормы.
В свою очередь, врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова указала на необходимость точно определить, что вызывает эти "побочки",  поскольку причина может быть не в приеме фавипиравира.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны. Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, как минимум 1,04 миллиона из них погибли. В России зафиксировано 1,27 миллиона случаев заражения, более миллиона пациентов выздоровели, свыше 22 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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