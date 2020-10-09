https://ria.ru/20201009/favipiravir-1579038857.html

Заявившие о побочных эффектах Фавипиравира эксперты объяснили публикацию

Связь между приемом препарата "Фавипиравир" при лечении COVID-19 и нежелательными побочными эффектами не доказана, говорится в публикации Инфоцентра по вопросам РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:03

2020-10-09T15:03

2020-10-09T15:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Связь между приемом препарата "Фавипиравир" при лечении COVID-19 и нежелательными побочными эффектами не доказана, говорится в публикации Инфоцентра по вопросам фармакотерапии у пациентов с коронавирусом "ФармаCOVID" на базе РМАНПО Министерства здравоохранения.В учреждении объяснили, что в инструкции к лекарству речь идет о пациентах с инфекцией, вызванной вирусом гриппа. "При этом в данной инструкции указывается на то, что "причинно-следственная связь развития неспецифических моторных нарушений и приема "Фавипиравира" не доказана"", — уточняется в публикации.По слова специалистов, их материал предназначался исключительно для работников системы здравоохранения и носил информационный характер.Ранее в центре сообщили, что в инструкции к японскому препарату "Авиган" на основе "Фавипиравира" упоминается о побочных эффектах — моторных нарушениях, способных вызвать падения.Распространившуюся в СМИ информацию о побочных эффектах "Фавипиравира" уже опровергли в Минздраве. В ведомстве уточнили, что это вещество во время клинических испытаний доказало свою эффективность в лечении больных COVID-19.Врачи также раскритиковали сообщения о побочных эффектах. Так, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Babakov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Бабак</a> заявил, что побочные эффекты в рамках рекомендованной дозы препарата крайне редки и они могут возникать только при превышении этой нормы.В свою очередь, врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_universitet_druzhby_narodov/" target="_blank" data-auto="true">РУДН</a> <a href="http://ria.ru/person_galina-kozhevnikova/" target="_blank" data-auto="true">Галина Кожевникова</a> указала на необходимость точно определить, что вызывает эти "побочки", поскольку причина может быть не в приеме фавипиравира.Пандемия коронавируса охватила почти все страны. Во всем мире, по подсчетам <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=jxSH1JjS_wAP-SXeWLHDv7qOOOxLRg2EUmvEgu8jo5rS1MBWSmzYCA..&URL=https%3a%2f%2fria.ru%2forganization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija%2f" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, как минимум 1,04 миллиона из них погибли. В России зафиксировано 1,27 миллиона случаев заражения, более миллиона пациентов выздоровели, свыше 22 тысяч скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201007/covids-1578733249.html

Piter 1 Главным в СМИ стал принцип - раньше всех воздух испортить, а там хоть трава не расти. 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество