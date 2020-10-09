https://ria.ru/20201009/favipiravir-1579032984.html
В Подмосковье больных COVID-19 бесплатно обеспечат "Фавипиравиром"
Пациентов, которые проходят лечение от коронавируса дома, бесплатно обеспечат препаратом "Фавипиравир" в Подмосковье с 12 октября, заявила министр... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:43
2020-10-09T14:43
2020-10-09T14:43
распространение нового коронавируса
фавипиравир
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Пациентов, которые проходят лечение от коронавируса дома, бесплатно обеспечат препаратом "<a href="https://ria.ru/product_favipiravir" target="_blank">Фавипиравир</a>" в Подмосковье с 12 октября, заявила министр здравоохранения региона <a href="https://ria.ru/person_svetlana-strigunkova-" target="_blank">Светлана Стригункова</a>.Она отметила, что жители Подмосковья с коронавирусом смогут получить препарат уже в понедельник.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201009/preparat-1578982845.html
2
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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