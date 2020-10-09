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В Подмосковье больных COVID-19 бесплатно обеспечат "Фавипиравиром"
Пациентов, которые проходят лечение от коронавируса дома, бесплатно обеспечат препаратом "Фавипиравир" в Подмосковье с 12 октября, заявила министр... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:43
2020-10-09T14:43
распространение нового коронавируса
фавипиравир
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Пациентов, которые проходят лечение от коронавируса дома, бесплатно обеспечат препаратом "<a href="https://ria.ru/product_favipiravir" target="_blank">Фавипиравир</a>" в Подмосковье с 12 октября, заявила министр здравоохранения региона <a href="https://ria.ru/person_svetlana-strigunkova-" target="_blank">Светлана Стригункова</a>.Она отметила, что жители Подмосковья с коронавирусом смогут получить препарат уже в понедельник.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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фавипиравир, светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье больных COVID-19 бесплатно обеспечат "Фавипиравиром"

14:43 09.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУпаковка противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
Упаковка противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Пациентов, которые проходят лечение от коронавируса дома, бесплатно обеспечат препаратом "Фавипиравир" в Подмосковье с 12 октября, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

"Это будет бесплатно (предоставление препарата "Фавипиравир"). Я акцентирую внимание, что для тех пациентов, у которых есть подтвержденный анализ (на коронавирус - ред.) и кому положен этот препарат, который поможет ему вылечиться, будет обеспечение бесплатным", - сказала Стригункова в эфире телеканала "360".

Она отметила, что жители Подмосковья с коронавирусом смогут получить препарат уже в понедельник.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Распространение нового коронавирусаФавипиравирСветлана СтригунковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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