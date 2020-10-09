В Подмосковье больных COVID-19 бесплатно обеспечат "Фавипиравиром"

"Это будет бесплатно (предоставление препарата "Фавипиравир"). Я акцентирую внимание, что для тех пациентов, у которых есть подтвержденный анализ (на коронавирус - ред.) и кому положен этот препарат, который поможет ему вылечиться, будет обеспечение бесплатным", - сказала Стригункова в эфире телеканала "360".