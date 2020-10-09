Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201009/fatman-1578783239.html
Подросток мстит Мелу Гибсону за плохой подарок в фильме "Охота на Санту"
На YouTube разместили трейлер черной комедии братьев-режиссеров Эшома и Айана Нельмсов "Охота на Санту" ("Fatman"). Главную роль в ленте исполнил Мел Гибсон. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T04:45
2020-10-09T04:45
фильмы 2020
кино и сериалы
новости культуры
мел гибсон
санта-клаус
youtube
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578784717_98:0:1579:833_1400x0_80_0_0_a0c96fb441c0b94cc429aa9a778af76c.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube разместили трейлер черной комедии братьев-режиссеров Эшома и Айана Нельмсов "Охота на Санту" ("Fatman"). Главную роль в ленте исполнил Мел Гибсон.Когда избалованный подросток (Чэнс Херстфилд) получает в подарок на Рождество кусок угля, он нанимает высококвалифицированного киллера, чтобы убить Санта-Клауса (Гибсон), чей праздничный "бизнес" находится на грани разорения. Из-за этого герой Мела Гибсона даже стал алкоголиком. Однако пьян он или трезв, Санта готов противостоять 12-летнему мальчишке из богатой семьи и наемнику. В фильме также снялись: Уолтон Гоггинс ("Омерзительная восьмерка", 2015 год), Мэрианн Жан-Баптист (сериал "Без следа"), Шон Бенсон ("Любовь на кончиках пальцев", 2012 год), Дебора Гровер ("Где скрывается правда", 2005 год) и другие. Премьера комедии состоится в декабре этого года.
https://ria.ru/20201004/witches-1578131501.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578784717_501:0:1612:833_1400x0_80_0_0_4ad82ac646c6876291eb0ced30caf7e5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, мел гибсон, санта-клаус, youtube

Подросток мстит Мелу Гибсону за плохой подарок в фильме "Охота на Санту"

04:45 09.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. На YouTube разместили трейлер черной комедии братьев-режиссеров Эшома и Айана Нельмсов "Охота на Санту" ("Fatman"). Главную роль в ленте исполнил Мел Гибсон.
Когда избалованный подросток (Чэнс Херстфилд) получает в подарок на Рождество кусок угля, он нанимает высококвалифицированного киллера, чтобы убить Санта-Клауса (Гибсон), чей праздничный "бизнес" находится на грани разорения. Из-за этого герой Мела Гибсона даже стал алкоголиком. Однако пьян он или трезв, Санта готов противостоять 12-летнему мальчишке из богатой семьи и наемнику.
В фильме также снялись: Уолтон Гоггинс ("Омерзительная восьмерка", 2015 год), Мэрианн Жан-Баптист (сериал "Без следа"), Шон Бенсон ("Любовь на кончиках пальцев", 2012 год), Дебора Гровер ("Где скрывается правда", 2005 год) и другие.
Премьера комедии состоится в декабре этого года.
Энн Хэтэуэй в фильме Ведьмы - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 03:15Культура
Вышел трейлер фильма "Ведьмы" Роберта Земекиса с Энн Хэтэуэй
 
Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыМел ГибсонСанта-КлаусYouTube
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01В Армении заявили о новом ракетном обстреле Степанакерта
10:00Пятидесятники и католики призвали обсудить законопроект о семье и опеке
09:57В рекомендациях по снижению бедности учтут опыт Новгородской области
09:57Глава МИД Армении приедет в Москву для участия в консультациях
09:52Армения и Азербайджан подтвердили участие в консультациях в Москве
09:52На окраине Степанакерта раздались несколько взрывов
09:52Азербайджан заявил, что Армения обстреливает три района в Карабахе
09:51В программах модернизации здравоохранения учтут вопросы транспорта
09:48Сбербанк смоделировал пики заболеваемости COVID-19 в России
09:46Обитателей моря выбрасывает на берег не только у Камчатки, заявил ученый
09:40Бронированные роботы приступили к тушению пожаров на складах под Рязанью
09:35Эксперт оценила необходимость повторной самоизоляции из-за коронавируса
09:33Фотография 1900 года испугала пользователей Сети
09:33Старших детей прятавшей младенца в шкафу женщины передадут родственникам
09:26ЦБ отозвал лицензии у двух банков
09:21Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных курсах
09:14В Минобороны Армении рассказали о ситуации в Карабахе
09:07Эксперт назвал возможные причины отказа Трампа от дебатов с Байденом
09:07В Москве 1424 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:04На Урале рассказали о состоянии ребенка, которого полгода прятали в шкафу
Лента новостейМолния