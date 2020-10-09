https://ria.ru/20201009/fatman-1578783239.html
Подросток мстит Мелу Гибсону за плохой подарок в фильме "Охота на Санту"
На YouTube разместили трейлер черной комедии братьев-режиссеров Эшома и Айана Нельмсов "Охота на Санту" ("Fatman"). Главную роль в ленте исполнил Мел Гибсон. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T04:45
2020-10-09T04:45
2020-10-09T04:45
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube разместили трейлер черной комедии братьев-режиссеров Эшома и Айана Нельмсов "Охота на Санту" ("Fatman"). Главную роль в ленте исполнил Мел Гибсон.Когда избалованный подросток (Чэнс Херстфилд) получает в подарок на Рождество кусок угля, он нанимает высококвалифицированного киллера, чтобы убить Санта-Клауса (Гибсон), чей праздничный "бизнес" находится на грани разорения. Из-за этого герой Мела Гибсона даже стал алкоголиком. Однако пьян он или трезв, Санта готов противостоять 12-летнему мальчишке из богатой семьи и наемнику. В фильме также снялись: Уолтон Гоггинс ("Омерзительная восьмерка", 2015 год), Мэрианн Жан-Баптист (сериал "Без следа"), Шон Бенсон ("Любовь на кончиках пальцев", 2012 год), Дебора Гровер ("Где скрывается правда", 2005 год) и другие. Премьера комедии состоится в декабре этого года.
https://ria.ru/20201004/witches-1578131501.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, мел гибсон, санта-клаус, youtube
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. На YouTube разместили трейлер черной комедии братьев-режиссеров Эшома и Айана Нельмсов "Охота на Санту" ("Fatman"). Главную роль в ленте исполнил Мел Гибсон.
Когда избалованный подросток (Чэнс Херстфилд) получает в подарок на Рождество кусок угля, он нанимает высококвалифицированного киллера, чтобы убить Санта-Клауса (Гибсон), чей праздничный "бизнес" находится на грани разорения. Из-за этого герой Мела Гибсона даже стал алкоголиком. Однако пьян он или трезв, Санта готов противостоять 12-летнему мальчишке из богатой семьи и наемнику.
В фильме также снялись: Уолтон Гоггинс ("Омерзительная восьмерка", 2015 год), Мэрианн Жан-Баптист (сериал "Без следа"), Шон Бенсон ("Любовь на кончиках пальцев", 2012 год), Дебора Гровер ("Где скрывается правда", 2005 год) и другие.
Премьера комедии состоится в декабре этого года.