https://ria.ru/20201009/facebook-1579054940.html

Комитет Госдумы готовит проект о наказании за цензуру в интернете

Комитет Госдумы по информполитике готовит законопроект об ответственности за цензуру в интернете после заявления Facebook о блокировке связанных с "Единой... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T16:01

2020-10-09T16:01

2020-10-09T16:01

facebook

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

единая россия

александр хинштейн

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по информполитике готовит законопроект об ответственности за цензуру в интернете после заявления Facebook о блокировке связанных с "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой Россией</a>" страниц, заявил глава комитета, замсекретаря генсовета партии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_KHinshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Александр Хинштейн</a>.В четверг соцсеть Facebook в своем отчете объявила об удалении ряда учетных записей и страниц, за которыми, как она считает, стоят люди, связанные с партией "Единая Россия"."Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзором</a> и экспертным сообществом уже приступил к разработке законодательной инициативы, которая введет ответственность за нарушение этих прав в интернете", - цитирует Хинштейна пресс-служба ЕР.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/1577969580.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, единая россия, александр хинштейн, общество