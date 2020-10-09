https://ria.ru/20201009/facebook-1579054940.html
Комитет Госдумы готовит проект о наказании за цензуру в интернете
Комитет Госдумы по информполитике готовит законопроект об ответственности за цензуру в интернете после заявления Facebook о блокировке связанных с "Единой... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T16:01
2020-10-09T16:01
2020-10-09T16:01
facebook
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
единая россия
александр хинштейн
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по информполитике готовит законопроект об ответственности за цензуру в интернете после заявления Facebook о блокировке связанных с "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой Россией</a>" страниц, заявил глава комитета, замсекретаря генсовета партии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_KHinshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Александр Хинштейн</a>.В четверг соцсеть Facebook в своем отчете объявила об удалении ряда учетных записей и страниц, за которыми, как она считает, стоят люди, связанные с партией "Единая Россия"."Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзором</a> и экспертным сообществом уже приступил к разработке законодательной инициативы, которая введет ответственность за нарушение этих прав в интернете", - цитирует Хинштейна пресс-служба ЕР.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/1577969580.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, единая россия, александр хинштейн, общество