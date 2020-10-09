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Комитет Госдумы готовит проект о наказании за цензуру в интернете
Комитет Госдумы по информполитике готовит законопроект об ответственности за цензуру в интернете после заявления Facebook о блокировке связанных с "Единой... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T16:01
2020-10-09T16:01
facebook
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
единая россия
александр хинштейн
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по информполитике готовит законопроект об ответственности за цензуру в интернете после заявления Facebook о блокировке связанных с "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой Россией</a>" страниц, заявил глава комитета, замсекретаря генсовета партии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_KHinshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Александр Хинштейн</a>.В четверг соцсеть Facebook в своем отчете объявила об удалении ряда учетных записей и страниц, за которыми, как она считает, стоят люди, связанные с партией "Единая Россия"."Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзором</a> и экспертным сообществом уже приступил к разработке законодательной инициативы, которая введет ответственность за нарушение этих прав в интернете", - цитирует Хинштейна пресс-служба ЕР.
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facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, единая россия, александр хинштейн, общество

Комитет Госдумы готовит проект о наказании за цензуру в интернете

16:01 09.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук"
Социальная сеть Фейсбук - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике готовит законопроект об ответственности за цензуру в интернете после заявления Facebook о блокировке связанных с "Единой Россией" страниц, заявил глава комитета, замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн.
В четверг соцсеть Facebook в своем отчете объявила об удалении ряда учетных записей и страниц, за которыми, как она считает, стоят люди, связанные с партией "Единая Россия".
Запрет на запрет: как работает цензура в интернете? - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 20:04Кардиограмма дня
Запрет на запрет: как работает цензура в интернете?
"Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи совместно с Роскомнадзором и экспертным сообществом уже приступил к разработке законодательной инициативы, которая введет ответственность за нарушение этих прав в интернете", - цитирует Хинштейна пресс-служба ЕР.
 
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FacebookФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФЕдиная РоссияАлександр ХинштейнОбщество
 
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