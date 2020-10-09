https://ria.ru/20201009/facebook-1578980513.html
В ЕР ответили на заявление Facebook о "связанных с партией" страницах
Заявление Facebook об удалении "связанных с "Единой Россией" страниц - правовой беспредел, эта соцсеть является территорией опасности для россиян, заявил РИА... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:24
2020-10-09T11:24
2020-10-09T11:24
facebook
единая россия
андрей климов
сша
политика
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Заявление <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook</a> об удалении "связанных с "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой Россией</a>" страниц - правовой беспредел, эта соцсеть является территорией опасности для россиян, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета партии <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klimov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Климов</a>.Ранее в четверг соцсеть Facebook в своем отчете объявила об удалении ряда учетных записей и страниц, за которыми, как она считает, стоят люди, связанные с партией "Единая Россия". Климов не подтвердил РИА Новости удаление страниц, но отметил, что, выпуская подобные заявления, соцсеть действует в русле своих антироссийских традиций."Facebook - это территория опасности для граждан России, она модерируется в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, в стране, где мы официально названы противниками. Поэтому удивляться тому, что там происходит правовой беспредел, мне не приходится", - сказал Климов.Он напомнил, что Facebook уже регулярно "использовал свои возможности модерировать что-либо" - например, во время проведения российских политических выборов. Замсекретаря генсовета партии также выразил недоумение, что стоит за использованной соцсетью формулировкой "люди, связанные с ЕР"."В "Единой России" более двух миллионов человек, это очень разные люди. ЕР - одна из 40 политических партий РФ. Почему именно к ней могут быть претензии, особенно у Facebook, - не очень понятно. Кроме того, в ЕР 1,5 миллиона сторонников, у партии есть региональные организации в 85 субъектах РФ... Поэтому что стоит за фразой "люди, связанные с ЕР", - мне совершенно непонятно. По-моему, ее написали, лишь бы что-то написать", - заключил Климов.
https://ria.ru/20201001/facebook-1578047115.html
https://ria.ru/20200925/facebook-1577795888.html
2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
facebook, единая россия, андрей климов, сша, политика
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
Заявление Facebook
об удалении "связанных с "Единой Россией
" страниц - правовой беспредел, эта соцсеть является территорией опасности для россиян, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета партии Андрей Климов
.
Ранее в четверг соцсеть Facebook в своем отчете объявила об удалении ряда учетных записей и страниц, за которыми, как она считает, стоят люди, связанные с партией "Единая Россия". Климов не подтвердил РИА Новости удаление страниц, но отметил, что, выпуская подобные заявления, соцсеть действует в русле своих антироссийских традиций.
"Facebook - это территория опасности для граждан России, она модерируется в США
, в стране, где мы официально названы противниками. Поэтому удивляться тому, что там происходит правовой беспредел, мне не приходится", - сказал Климов.
Он напомнил, что Facebook уже регулярно "использовал свои возможности модерировать что-либо" - например, во время проведения российских политических выборов. Замсекретаря генсовета партии также выразил недоумение, что стоит за использованной соцсетью формулировкой "люди, связанные с ЕР".
"В "Единой России" более двух миллионов человек, это очень разные люди. ЕР - одна из 40 политических партий РФ. Почему именно к ней могут быть претензии, особенно у Facebook, - не очень понятно. Кроме того, в ЕР 1,5 миллиона сторонников, у партии есть региональные организации в 85 субъектах РФ... Поэтому что стоит за фразой "люди, связанные с ЕР", - мне совершенно непонятно. По-моему, ее написали, лишь бы что-то написать", - заключил Климов.