https://ria.ru/20201009/energetika-1578990190.html

Новак рассказал о потенциале водорода в энергетике

Водород имеет большой потенциал в энергетике, Россия уделяет ему особое внимание, активно ведет научные исследования, заявил министр энергетики РФ Александр... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:55

2020-10-09T11:55

2020-10-09T11:55

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

александр новак

технологии

экономика

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Водород имеет большой потенциал в энергетике, Россия уделяет ему особое внимание, активно ведет научные исследования, заявил министр энергетики РФ <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Novak" target="_blank">Александр Новак</a> в интервью в рамках Мировой энергетической недели (World Energy Week LIVE)."Многое зависит от себестоимости, экономики процесса... На мой взгляд... действительно, есть большой потенциал в этом. Многие говорят, что доля в энергобалансе в будущем может достигнуть от 7 до 25% водорода", - отметил он."И, конечно, с учетом удешевления технологий производства электроэнергии из солнца и ветра, эти технологии сейчас активно развиваются с точки зрения цены. Это позволит, конечно, удешевить вопрос производства водорода... В настоящее время, в основном, это природный газ - основной источник производства так называемого "серого" и "голубого" водорода", – добавил министр.

https://ria.ru/20201005/energetika-1578219719.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, технологии, экономика