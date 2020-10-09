Новак рассказал о потенциале водорода в энергетике
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 5 апреля 2019
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Водород имеет большой потенциал в энергетике, Россия уделяет ему особое внимание, активно ведет научные исследования, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью в рамках Мировой энергетической недели (World Energy Week LIVE).
"Очень актуальная и популярная тема сейчас – водород, его производство, хранение и использование в будущем в качестве источника энергии или накопителя энергии. Мы, кстати, тоже в России очень большое внимание этому уделяем, наши компании, такие как "Газпром" и "Росатом", активно занимаются научными исследованиями в этом направлении, разработкой соответствующих технологий... Наша задача здесь – быть, так сказать, в тренде тех изменений, которые происходят и иметь соответствующие технологии", – сказал Новак.
"Многое зависит от себестоимости, экономики процесса... На мой взгляд... действительно, есть большой потенциал в этом. Многие говорят, что доля в энергобалансе в будущем может достигнуть от 7 до 25% водорода", - отметил он.
"И, конечно, с учетом удешевления технологий производства электроэнергии из солнца и ветра, эти технологии сейчас активно развиваются с точки зрения цены. Это позволит, конечно, удешевить вопрос производства водорода... В настоящее время, в основном, это природный газ - основной источник производства так называемого "серого" и "голубого" водорода", – добавил министр.