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https://ria.ru/20201009/energetika-1578990190.html
Новак рассказал о потенциале водорода в энергетике
Водород имеет большой потенциал в энергетике, Россия уделяет ему особое внимание, активно ведет научные исследования, заявил министр энергетики РФ Александр... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:55
2020-10-09T11:55
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
технологии
экономика
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Водород имеет большой потенциал в энергетике, Россия уделяет ему особое внимание, активно ведет научные исследования, заявил министр энергетики РФ <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Novak" target="_blank">Александр Новак</a> в интервью в рамках Мировой энергетической недели (World Energy Week LIVE)."Многое зависит от себестоимости, экономики процесса... На мой взгляд... действительно, есть большой потенциал в этом. Многие говорят, что доля в энергобалансе в будущем может достигнуть от 7 до 25% водорода", - отметил он."И, конечно, с учетом удешевления технологий производства электроэнергии из солнца и ветра, эти технологии сейчас активно развиваются с точки зрения цены. Это позволит, конечно, удешевить вопрос производства водорода... В настоящее время, в основном, это природный газ - основной источник производства так называемого "серого" и "голубого" водорода", – добавил министр.
https://ria.ru/20201005/energetika-1578219719.html
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, технологии, экономика

Новак рассказал о потенциале водорода в энергетике

11:55 09.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 5 апреля 2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 5 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Водород имеет большой потенциал в энергетике, Россия уделяет ему особое внимание, активно ведет научные исследования, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью в рамках Мировой энергетической недели (World Energy Week LIVE).

"Очень актуальная и популярная тема сейчас – водород, его производство, хранение и использование в будущем в качестве источника энергии или накопителя энергии. Мы, кстати, тоже в России очень большое внимание этому уделяем, наши компании, такие как "Газпром" и "Росатом", активно занимаются научными исследованиями в этом направлении, разработкой соответствующих технологий... Наша задача здесь – быть, так сказать, в тренде тех изменений, которые происходят и иметь соответствующие технологии", – сказал Новак.

"Многое зависит от себестоимости, экономики процесса... На мой взгляд... действительно, есть большой потенциал в этом. Многие говорят, что доля в энергобалансе в будущем может достигнуть от 7 до 25% водорода", - отметил он.
"И, конечно, с учетом удешевления технологий производства электроэнергии из солнца и ветра, эти технологии сейчас активно развиваются с точки зрения цены. Это позволит, конечно, удешевить вопрос производства водорода... В настоящее время, в основном, это природный газ - основной источник производства так называемого "серого" и "голубого" водорода", – добавил министр.
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакТехнологииЭкономика
 
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