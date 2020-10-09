https://ria.ru/20201009/efremov-1578984823.html

Мосгорсуд проверит законность приговора Ефремову

Мосгорсуд 20 октября оценит законность приговора актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за смертельное ДТП, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:39

2020-10-09T11:39

2020-10-09T14:49

елизавета шаргородская

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

московский городской суд

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд 20 октября оценит законность приговора актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>, осужденному на восемь лет колонии за смертельное ДТП, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда <a href="http://ria.ru/person_Uljana_Solopova/" target="_blank" data-auto="true">Ульяна Солопова</a>."Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено на 20 октября в 11 утра в Мосгорсуде", - сказала она.По словам пресс-секретаря, осужденного планируется привезти на заседание, но все зависит от дальнейшей обстановки с COVID-19.Ефремов в жалобе указывает, что раскаивается, признает себя виновным и просит смягчить приговор. Его прошлое поведение на процессе он объяснил давлением адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>.Со стороны Ефремова апелляции также подали сам Пашаев и его коллега <a href="http://ria.ru/person_elizaveta-shargorodskaya/" target="_blank" data-auto="true">Елизавета Шаргородская</a>, по отдельности новые адвокаты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vasilev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Васильев</a> и Петр Хархорин. Кроме того, приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.

https://ria.ru/20201003/efremov-1578146914.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елизавета шаргородская, эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, московский городской суд, происшествия