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https://ria.ru/20201009/efremov-1578984823.html
Мосгорсуд проверит законность приговора Ефремову
Мосгорсуд 20 октября оценит законность приговора актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за смертельное ДТП, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:39
2020-10-09T14:49
елизавета шаргородская
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
московский городской суд
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд 20 октября оценит законность приговора актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>, осужденному на восемь лет колонии за смертельное ДТП, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда <a href="http://ria.ru/person_Uljana_Solopova/" target="_blank" data-auto="true">Ульяна Солопова</a>."Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено на 20 октября в 11 утра в Мосгорсуде", - сказала она.По словам пресс-секретаря, осужденного планируется привезти на заседание, но все зависит от дальнейшей обстановки с COVID-19.Ефремов в жалобе указывает, что раскаивается, признает себя виновным и просит смягчить приговор. Его прошлое поведение на процессе он объяснил давлением адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>.Со стороны Ефремова апелляции также подали сам Пашаев и его коллега <a href="http://ria.ru/person_elizaveta-shargorodskaya/" target="_blank" data-auto="true">Елизавета Шаргородская</a>, по отдельности новые адвокаты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vasilev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Васильев</a> и Петр Хархорин. Кроме того, приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.
https://ria.ru/20201003/efremov-1578146914.html
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елизавета шаргородская, эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, московский городской суд, происшествия

Мосгорсуд проверит законность приговора Ефремову

11:39 09.10.2020 (обновлено: 14:49 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Мосгорсуд 20 октября оценит законность приговора актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за смертельное ДТП, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено на 20 октября в 11 утра в Мосгорсуде", - сказала она.
По словам пресс-секретаря, осужденного планируется привезти на заседание, но все зависит от дальнейшей обстановки с COVID-19.
Ефремов в жалобе указывает, что раскаивается, признает себя виновным и просит смягчить приговор. Его прошлое поведение на процессе он объяснил давлением адвоката Эльмана Пашаева.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 12:34
Участкового уволили за поддельную справку в деле Ефремова
Со стороны Ефремова апелляции также подали сам Пашаев и его коллега Елизавета Шаргородская, по отдельности новые адвокаты Владимир Васильев и Петр Хархорин. Кроме того, приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.
 
Обсудить11
Елизавета ШаргородскаяЭльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМосковский городской судПроисшествия
 
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