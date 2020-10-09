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Туризм
https://ria.ru/20201009/dubay-1579004053.html
Эксперты рассказали, что ждет туристов в Дубае и при транзите через него
Представители департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая Анастасия Старцева и Лариса Вешнякова рассказали о том, какие требования сейчас... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:33
2020-10-09T15:33
туризм
дубай
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
оаэ
мальдивы
дубай (город)
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. </strong>Представители департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая Анастасия Старцева и Лариса Вешнякова рассказали о том, какие требования сейчас предъявляются к гражданам России, путешествующим в эмират или в другие страны со стыковкой там, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52948.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР. По их словам, авиакомпании ОАЭ предоставляют полное покрытие расходов своих пассажиров на медицинское обслуживание в случае заражения COVID-19. Но во время полета в Дубай туристам не рекомендовано пересаживаться со своих мест, что связано с необходимостью отслеживания контактов.После того, как россияне сойдут с трапа самолета, их встретят представители Управления здравоохранения Дубая. Туристы проходят паспортный контроль, после чего их ждет обязательный новый ПЦР-тест на коронавирус.Тестирование проводится бесплатно. О его результатах сообщат в специальном приложении, которое можно установить на смартфон заранее или скачать уже в аэропорту Дубая.Те, у кого нет такой возможности, смогут узнать результаты теста на специальном сайте по номеру паспорта и по фамилии.После того как путешественники сдали тест, в ожидании его результатов они отправляются в отель или апартаменты, где планировалось провести отпуск или проживать во время командировки. Если результат отрицательный, иностранцы могут свободно перемещаться по эмирату.В случае положительного анализа изоляции и лечению подлежит только турист, который заболел COVID-19. Контактные лица, которые вместе с ним прибыли в Дубай (семья, друзья и прочие), проходят повторное тестирование.В Дубае сегодня под "карантинных" туристов зарезервировано пять отелей в категории от трех до пяти звезд. Если туристы летят через Дубай транзитом, например, на Мальдивы, то им рекомендуется не покидать аэропорт. Если путешественники захотят выйти из хаба, то им придется заново сдавать ПЦР-тест и отправляться в ожидании его результатов на самоизоляцию. На это может потребоваться от 12 до 24 часов, из-за чего велики риски пропустить свой следующий рейс.По этой причине россиянам рекомендуют планировать пересадку в Дубае продолжительностью не более 24 часов и не покидать в течение этого времени аэропорт.Также при планировании транзита стоит учесть и срок действия отрицательного теста на COVID-19, который был получен в Москве. Напомним, для въезда на Мальдивы нужен тест сроком годности не менее 72 часов.
https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html
https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html
дубай
оаэ
мальдивы
дубай (город)
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дубай, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, оаэ, мальдивы, дубай (город)

Эксперты рассказали, что ждет туристов в Дубае и при транзите через него

15:33 09.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Emirates
Самолет авиакомпании Emirates - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Представители департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая Анастасия Старцева и Лариса Вешнякова рассказали о том, какие требования сейчас предъявляются к гражданам России, путешествующим в эмират или в другие страны со стыковкой там, сообщает АТОР.
По их словам, авиакомпании ОАЭ предоставляют полное покрытие расходов своих пассажиров на медицинское обслуживание в случае заражения COVID-19. Но во время полета в Дубай туристам не рекомендовано пересаживаться со своих мест, что связано с необходимостью отслеживания контактов.
После того, как россияне сойдут с трапа самолета, их встретят представители Управления здравоохранения Дубая. Туристы проходят паспортный контроль, после чего их ждет обязательный новый ПЦР-тест на коронавирус.
Тестирование проводится бесплатно. О его результатах сообщат в специальном приложении, которое можно установить на смартфон заранее или скачать уже в аэропорту Дубая.
Те, у кого нет такой возможности, смогут узнать результаты теста на специальном сайте по номеру паспорта и по фамилии.
После того как путешественники сдали тест, в ожидании его результатов они отправляются в отель или апартаменты, где планировалось провести отпуск или проживать во время командировки. Если результат отрицательный, иностранцы могут свободно перемещаться по эмирату.
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В случае положительного анализа изоляции и лечению подлежит только турист, который заболел COVID-19. Контактные лица, которые вместе с ним прибыли в Дубай (семья, друзья и прочие), проходят повторное тестирование.
В Дубае сегодня под "карантинных" туристов зарезервировано пять отелей в категории от трех до пяти звезд.
Если туристы летят через Дубай транзитом, например, на Мальдивы, то им рекомендуется не покидать аэропорт. Если путешественники захотят выйти из хаба, то им придется заново сдавать ПЦР-тест и отправляться в ожидании его результатов на самоизоляцию. На это может потребоваться от 12 до 24 часов, из-за чего велики риски пропустить свой следующий рейс.
По этой причине россиянам рекомендуют планировать пересадку в Дубае продолжительностью не более 24 часов и не покидать в течение этого времени аэропорт.
Также при планировании транзита стоит учесть и срок действия отрицательного теста на COVID-19, который был получен в Москве. Напомним, для въезда на Мальдивы нужен тест сроком годности не менее 72 часов.
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ТуризмДубайТуризмтуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмОАЭМальдивыДубай (город)
 
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