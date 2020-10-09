https://ria.ru/20201009/dollar-1578965605.html
Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 25 сентября
Курс рубля укрепляется в пятницу к доллару и евро, американская валюта опускалась ниже 77 рублей впервые с 25 сентября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T10:28
2020-10-09T10:28
2020-10-09T10:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
доллар
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155926/76/1559267660_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_236332075643324cecb2c1d733964047.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Курс рубля укрепляется в пятницу к доллару и евро, американская валюта опускалась ниже 77 рублей впервые с 25 сентября, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.20 мск пятницы снижался на 30 копеек – до 77,06 рубля (уже опускался до 76,97 рубля – минимума с 25 сентября), курс евро - на 27 копеек, до 90,73 рубля.Декабрьский фьючерс на нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> растет на 0,16% - до 43,41 доллара за баррель.
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/neft-1578932591.html
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155926/76/1559267660_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_d92a9ea6c1a5da0552c194313d90e4e7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, доллар, экономика