https://ria.ru/20201009/dollar-1578965605.html

Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 25 сентября

Курс рубля укрепляется в пятницу к доллару и евро, американская валюта опускалась ниже 77 рублей впервые с 25 сентября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:28

2020-10-09T10:28

2020-10-09T10:28

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

доллар

экономика

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Курс рубля укрепляется в пятницу к доллару и евро, американская валюта опускалась ниже 77 рублей впервые с 25 сентября, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.20 мск пятницы снижался на 30 копеек – до 77,06 рубля (уже опускался до 76,97 рубля – минимума с 25 сентября), курс евро - на 27 копеек, до 90,73 рубля.Декабрьский фьючерс на нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> растет на 0,16% - до 43,41 доллара за баррель.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/neft-1578932591.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, доллар, экономика