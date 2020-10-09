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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201009/dollar-1578965605.html
Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 25 сентября
Курс рубля укрепляется в пятницу к доллару и евро, американская валюта опускалась ниже 77 рублей впервые с 25 сентября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T10:28
2020-10-09T10:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
доллар
экономика
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Курс рубля укрепляется в пятницу к доллару и евро, американская валюта опускалась ниже 77 рублей впервые с 25 сентября, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.20 мск пятницы снижался на 30 копеек – до 77,06 рубля (уже опускался до 76,97 рубля – минимума с 25 сентября), курс евро - на 27 копеек, до 90,73 рубля.Декабрьский фьючерс на нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> растет на 0,16% - до 43,41 доллара за баррель.
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/neft-1578932591.html
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россия, доллар, экономика

Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 25 сентября

10:28 09.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 10 долларов США.
Банкноты номиналом 10 долларов США. - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Курс рубля укрепляется в пятницу к доллару и евро, американская валюта опускалась ниже 77 рублей впервые с 25 сентября, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.20 мск пятницы снижался на 30 копеек – до 77,06 рубля (уже опускался до 76,97 рубля – минимума с 25 сентября), курс евро - на 27 копеек, до 90,73 рубля.
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Конец не за горами. Развитым странам напророчили закат "эпохи нефти"
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,16% - до 43,41 доллара за баррель.
 
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссиядолларЭкономика
 
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