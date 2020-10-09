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Назван эффективный способ продлить жизнь
Ученые Норвежского университета естественных и технических наук выяснили, что интенсивные тренировки в течение пяти лет могут улучшить здоровье и продлить... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:11
2020-10-09T15:13
риа наука
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Ученые Норвежского университета естественных и технических наук выяснили, что интенсивные тренировки в течение пяти лет могут улучшить здоровье и продлить жизнь. Результаты исследования опубликованы в журнале <a href="https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3485" target="_blank" rel="nofollow noopener">British Medical Journal</a>.В эксперименте приняли участие около семи тысяч добровольцев в возрасте от 70 до 77 лет, которых разделили на три группы.В первой испытуемые два раза в неделю выполняли высокоинтенсивные тренировки, включающие десятиминутную разминку и по четыре минуты упражнений и отдыха. Участники второй группы тренировались с постоянной умеренной интенсивностью по 50 минут два раза в неделю. Добровольцы из третьей группы занимались по рекомендациям норвежского Министерства здравоохранения.Через пять лет специалисты сравнили данные по смертности среди всех участников эксперимента. В первой группе этот показатель составил три процента, во второй — почти шесть процентов, а в третьей — 4,7 процента.Как отмечают ученые, разница не является статистически значимой, однако свидетельствует о связи между высокоинтенсивными тренировками и хорошим самочувствием, а также более высокой продолжительностью жизни.
https://ria.ru/20200829/dolgoletie-1576469549.html
https://ria.ru/20200901/dieta-1576564053.html
т.е. они заставили интенсивно заниматься людей старше 70 лет и наблюдали как они мрут. А потом подбили статистику ни о чём.
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РИА Новости
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здоровье, общество

Назван эффективный способ продлить жизнь

14:11 09.10.2020 (обновлено: 15:13 09.10.2020)
 
© AP Photo / Vadim GhirdaПожилой мужчина на прогулке в Бухаресте
Пожилой мужчина на прогулке в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© AP Photo / Vadim Ghirda
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Ученые Норвежского университета естественных и технических наук выяснили, что интенсивные тренировки в течение пяти лет могут улучшить здоровье и продлить жизнь. Результаты исследования опубликованы в журнале British Medical Journal.
В эксперименте приняли участие около семи тысяч добровольцев в возрасте от 70 до 77 лет, которых разделили на три группы.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 15:36
Мясников назвал главный способ продлить жизнь
В первой испытуемые два раза в неделю выполняли высокоинтенсивные тренировки, включающие десятиминутную разминку и по четыре минуты упражнений и отдыха. Участники второй группы тренировались с постоянной умеренной интенсивностью по 50 минут два раза в неделю. Добровольцы из третьей группы занимались по рекомендациям норвежского Министерства здравоохранения.
Через пять лет специалисты сравнили данные по смертности среди всех участников эксперимента. В первой группе этот показатель составил три процента, во второй — почти шесть процентов, а в третьей — 4,7 процента.
Как отмечают ученые, разница не является статистически значимой, однако свидетельствует о связи между высокоинтенсивными тренировками и хорошим самочувствием, а также более высокой продолжительностью жизни.
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