https://ria.ru/20201009/dolgoletie-1579023789.html

Назван эффективный способ продлить жизнь

Ученые Норвежского университета естественных и технических наук выяснили, что интенсивные тренировки в течение пяти лет могут улучшить здоровье и продлить... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:11

2020-10-09T14:11

2020-10-09T15:13

риа наука

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Ученые Норвежского университета естественных и технических наук выяснили, что интенсивные тренировки в течение пяти лет могут улучшить здоровье и продлить жизнь. Результаты исследования опубликованы в журнале <a href="https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3485" target="_blank" rel="nofollow noopener">British Medical Journal</a>.В эксперименте приняли участие около семи тысяч добровольцев в возрасте от 70 до 77 лет, которых разделили на три группы.В первой испытуемые два раза в неделю выполняли высокоинтенсивные тренировки, включающие десятиминутную разминку и по четыре минуты упражнений и отдыха. Участники второй группы тренировались с постоянной умеренной интенсивностью по 50 минут два раза в неделю. Добровольцы из третьей группы занимались по рекомендациям норвежского Министерства здравоохранения.Через пять лет специалисты сравнили данные по смертности среди всех участников эксперимента. В первой группе этот показатель составил три процента, во второй — почти шесть процентов, а в третьей — 4,7 процента.Как отмечают ученые, разница не является статистически значимой, однако свидетельствует о связи между высокоинтенсивными тренировками и хорошим самочувствием, а также более высокой продолжительностью жизни.

https://ria.ru/20200829/dolgoletie-1576469549.html

https://ria.ru/20200901/dieta-1576564053.html

Андрей К т.е. они заставили интенсивно заниматься людей старше 70 лет и наблюдали как они мрут. А потом подбили статистику ни о чём. 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество