https://ria.ru/20201009/distrofiya-1579110909.html

Врач рассказала о состоянии девочки, которую полгода прятали в шкафу

Дистрофия третьей степени, развившаяся на фоне длительного голодания, выявлена у шестимесячной девочки, которую мать с рождения прятала в шкафу в свердловском... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T20:23

2020-10-09T20:23

2020-10-09T20:23

карпинск

екатеринбург

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости.</strong> Дистрофия третьей степени, развившаяся на фоне длительного голодания, выявлена у шестимесячной девочки, которую мать с рождения прятала в шкафу в свердловском городе <a href="http://ria.ru/location_Karpinsk/" target="_blank" data-auto="true">Карпинске</a>, сообщила журналистам врач-реаниматолог Областной детской клинической больницы №1 в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> Алина Панишева.Младенца, который лежал в шкафу, нашли подруги матери, которые пришли к ней в гости, они забрали девочку и сообщили о произошедшем в полицию. Полиция возбудила уголовное дело. Как сообщили агентству в пресс-службе областного главка МВД, женщина также воспитывает еще мальчика 13 лет и 3-летнюю девочку, семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало. Вечером в пятницу вертолет доставил ребенка в Екатеринбург."Ребенок доставлен нам бригадой территориального центра медицины катастроф в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания. В данный момент ребенку планируется (провести) полный комплекс обследования с целью установки точного диагноза и выявления сопутствующих патологий", - сказала Панишева.Она уточнила, что сейчас девочка находится в реанимации, ее вес составляет всего 3 килограмма 100 граммов.Врач-реаниматолог территориального центра медицины катастроф Игорь Барсуков, который сопровождал ребенка в Екатеринбург, добавил, что девочка перевозилась в специальном транспортном инкубаторе, полет перенесла хорошо и весь путь до уральской столицы находилась в сознании.

https://ria.ru/20201009/rebenok-1578957963.html

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карпинск

екатеринбург

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Кадры пятимесячной девочки, которую с рождения держали в шкафу Это пятимесячная Полина из Карпинска, которую 37-летняя мама сразу после домашних родов в конце апреля отправила жить, а вернее умирать, в шкаф. Спас сестренку 13-летний брат, который ее периодически подкармливал. А нашли малышку с гипотрофией третьей степени и множеством других заболеваний подруги Юлии: судя по всему, во время застолья та проговорилась, что девочка не умерла во время родов, как она рассказывала, а осталась жива. Изоляция же в шкафу стала своеобразной местью бросившему Юлию супругу. Если женщину признают вменяемой, она может сесть на семь лет за истязание. 2020-10-09T20:23 true PT0M50S

Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафу Первые пять месяцев жизни Полина провела в шкафу, где ее держала мать. Женщина заявила, что ребенок умер во время домашних родов. Девочка находилась в заточении практически без воды и еды. Сейчас малышку выхаживают врачи, а против матери возбуждено уголовное дело. 2020-10-09T20:23 true PT1M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карпинск, екатеринбург, происшествия