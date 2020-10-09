Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201009/deti-1579027274.html
В Красноярском крае задержали мужчину, который удерживал женщину и детей
Полицейские задержали в поселке Тасеево Красноярского края мужчину, который удерживал знакомую, ее пятерых детей, а также повредил топором служебный автомобиль, РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:23
2020-10-09T16:13
красноярский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579057329_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_c708b6d37821f43c40e601a5e242dcf1.jpg
<strong>КРАСНОЯРСК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Полицейские задержали в поселке Тасеево <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> мужчину, который удерживал знакомую, ее пятерых детей, а также повредил топором служебный автомобиль, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю."В поселке Тасеево полицейские задержали мужчину, который в ходе бытового конфликта закрылся в частном доме и удерживал свою знакомую и ее пятерых малолетних детей", - говорится в сообщении.В полицию поступило сообщение, что находящийся в нетрезвом состоянии ранее неоднократно судимый мужчина 1995 года рождения устроил скандал на бытовой почве в доме своей знакомой. В ведомстве уточнили, что в ходе выяснения отношений мужчина стал вести себя агрессивно, топором повредил служебный автомобиль. В ходе переговоров полицейским удалось отвлечь мужчину и задержать его. В настоящее время он доставлен в отдел полиции. Женщина и ее малолетние дети не пострадали, сейчас с ними работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.
https://ria.ru/20200512/1571329237.html
1
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры задержания подозреваемого в захвате заложников
09 октября 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в селе Тасеево Тасеевского района 25-летний местный житель взял в заложники свою 29-летнюю знакомую и ее пятерых малолетних детей, самому старшему из которых пять лет, а самому младшему пять месяцев.
2020-10-09T14:23
true
PT0M23S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579057329_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_2fbfec7d473133c7592f7138436442bf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярский край, происшествия

В Красноярском крае задержали мужчину, который удерживал женщину и детей

14:23 09.10.2020 (обновлено: 16:13 09.10.2020)
 
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 9 окт - РИА Новости. Полицейские задержали в поселке Тасеево Красноярского края мужчину, который удерживал знакомую, ее пятерых детей, а также повредил топором служебный автомобиль, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.
"В поселке Тасеево полицейские задержали мужчину, который в ходе бытового конфликта закрылся в частном доме и удерживал свою знакомую и ее пятерых малолетних детей", - говорится в сообщении.
В полицию поступило сообщение, что находящийся в нетрезвом состоянии ранее неоднократно судимый мужчина 1995 года рождения устроил скандал на бытовой почве в доме своей знакомой. В ведомстве уточнили, что в ходе выяснения отношений мужчина стал вести себя агрессивно, топором повредил служебный автомобиль. В ходе переговоров полицейским удалось отвлечь мужчину и задержать его. В настоящее время он доставлен в отдел полиции. Женщина и ее малолетние дети не пострадали, сейчас с ними работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.05.2020
12 мая, 15:32
В Казани будут судить мужчину, удерживавшего жену и детей в заложниках
 
Обсудить1
Красноярский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52Армения пожаловалась в ЮНЕСКО на Азербайджан за обстрел церкви в Карабахе
01:41Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
23:23Британия отозвала посла из Белоруссии
23:14В работе Facebook произошел сбой
23:04В Москве за сутки умерли 30 пациентов с COVID-19
23:02Главы МИД Белоруссии и ЕС провели переговоры
22:49При взрыве на топливном складе в Бейруте погибли четыре человека
Лента новостейМолния