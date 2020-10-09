https://ria.ru/20201009/deti-1579027274.html

В Красноярском крае задержали мужчину, который удерживал женщину и детей

Полицейские задержали в поселке Тасеево Красноярского края мужчину, который удерживал знакомую, ее пятерых детей, а также повредил топором служебный автомобиль, РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:23

2020-10-09T14:23

2020-10-09T16:13

красноярский край

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Полицейские задержали в поселке Тасеево <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> мужчину, который удерживал знакомую, ее пятерых детей, а также повредил топором служебный автомобиль, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю."В поселке Тасеево полицейские задержали мужчину, который в ходе бытового конфликта закрылся в частном доме и удерживал свою знакомую и ее пятерых малолетних детей", - говорится в сообщении.В полицию поступило сообщение, что находящийся в нетрезвом состоянии ранее неоднократно судимый мужчина 1995 года рождения устроил скандал на бытовой почве в доме своей знакомой. В ведомстве уточнили, что в ходе выяснения отношений мужчина стал вести себя агрессивно, топором повредил служебный автомобиль. В ходе переговоров полицейским удалось отвлечь мужчину и задержать его. В настоящее время он доставлен в отдел полиции. Женщина и ее малолетние дети не пострадали, сейчас с ними работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

https://ria.ru/20200512/1571329237.html

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красноярский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания подозреваемого в захвате заложников 09 октября 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в селе Тасеево Тасеевского района 25-летний местный житель взял в заложники свою 29-летнюю знакомую и ее пятерых малолетних детей, самому старшему из которых пять лет, а самому младшему пять месяцев. 2020-10-09T14:23 true PT0M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, происшествия