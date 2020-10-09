https://ria.ru/20201009/dagestan-1579003309.html
Более 40 детей госпитализировали в Дагестане с острой кишечной инфекцией
Более 40 детей с острой кишечной инфекцией поступили за сутки в Республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале, сообщили в пресс-службе Минздрава... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T12:57
2020-10-09T12:57
2020-10-09T14:13
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
махачкала
происшествия
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<strong>МАХАЧКАЛА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Более 40 детей с острой кишечной инфекцией поступили за сутки в Республиканский кожно-венерологический диспансер в <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкале</a>, сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана."За последние сутки в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ госпитализировано 42 ребенка. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо — школьники и двое — дети, не посещающие детский сад", — говорится в сообщении.Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Прием ведется в детском и взрослом кишечных отделениях, где в общей сложности развернуто около 60 коек. Расследованием причины вспышки острой кишечной инфекции занимаются специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов взял ситуацию под свой личный контроль. "В детские сады, где были выявлены случаи отравления, направлены врачи-педиатры, инфекционисты и эпидемиологи. Они проведут медицинский осмотр детей. Воспитанников данных дошкольных образовательных учреждений возьмут под семидневное медицинское наблюдение", — сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20201006/otravlenie-1578499910.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), махачкала, происшествия