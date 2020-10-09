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Более 40 детей госпитализировали в Дагестане с острой кишечной инфекцией
Более 40 детей с острой кишечной инфекцией поступили за сутки в Республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале, сообщили в пресс-службе Минздрава... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T12:57
2020-10-09T14:13
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
махачкала
происшествия
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<strong>МАХАЧКАЛА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Более 40 детей с острой кишечной инфекцией поступили за сутки в Республиканский кожно-венерологический диспансер в <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкале</a>, сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана."За последние сутки в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ госпитализировано 42 ребенка. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо — школьники и двое — дети, не посещающие детский сад", — говорится в сообщении.Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Прием ведется в детском и взрослом кишечных отделениях, где в общей сложности развернуто около 60 коек. Расследованием причины вспышки острой кишечной инфекции занимаются специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов взял ситуацию под свой личный контроль. "В детские сады, где были выявлены случаи отравления, направлены врачи-педиатры, инфекционисты и эпидемиологи. Они проведут медицинский осмотр детей. Воспитанников данных дошкольных образовательных учреждений возьмут под семидневное медицинское наблюдение", — сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20201006/otravlenie-1578499910.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), махачкала, происшествия

Более 40 детей госпитализировали в Дагестане с острой кишечной инфекцией

12:57 09.10.2020 (обновлено: 14:13 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МАХАЧКАЛА, 9 окт — РИА Новости. Более 40 детей с острой кишечной инфекцией поступили за сутки в Республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале, сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана.
"За последние сутки в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ госпитализировано 42 ребенка. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо — школьники и двое — дети, не посещающие детский сад", — говорится в сообщении.
Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Прием ведется в детском и взрослом кишечных отделениях, где в общей сложности развернуто около 60 коек. Расследованием причины вспышки острой кишечной инфекции занимаются специалисты Роспотребнадзора.
Министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов взял ситуацию под свой личный контроль. "В детские сады, где были выявлены случаи отравления, направлены врачи-педиатры, инфекционисты и эпидемиологи. Они проведут медицинский осмотр детей. Воспитанников данных дошкольных образовательных учреждений возьмут под семидневное медицинское наблюдение", — сообщили в ведомстве.
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МахачкалаПроисшествия
 
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