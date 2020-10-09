https://ria.ru/20201009/dagestan-1579001517.html

Роспотребнадзор проведет расследование после отравления детей в Дагестане

Роспотребнадзор проводит эпидрасследование по факту отравления детей в детском саду в Махачкале, сообщает пресс-служба управления ведомства по Дагестану. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T12:47

2020-10-09T12:47

2020-10-09T12:47

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

махачкала

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_0:101:1920:1181_1400x0_80_0_0_0e339252ef7c10bc5a19acac5a8dffe0.jpg

<strong>МАХАЧКАЛА, 9 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> проводит эпидрасследование по факту отравления детей в детском саду в <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкале</a>, сообщает пресс-служба управления ведомства по Дагестану.Ранее Минздрав Дагестана сообщил о том, что в Республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале за сутки поступили 42 ребенка с острой кишечной инфекцией. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо школьники и двое детей, не посещающие детский сад. Как сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a>, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей."Управление Роспотребнадзора по Дагестану зарегистрировало групповую заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди воспитанников детского сада №41 Махачкалы. По последним данным, в инфекционное отделение за медицинской помощью обратилось 23 человека, все дети (от 3 до 6 лет) находятся на амбулаторном лечении", – говорится в сообщении.По информации управления, состояние больных оценивается как легкой и средней степени тяжести.Специалисты приступили к санитарно-эпидемиологическому расследованию. Отобраны материалы от больных и работников пищеблока детского учреждения, проб с объектов внешней среды, водопроводной воды, остатков готовой пищи, сырья, продуктов питания для лабораторного исследования.

https://ria.ru/20201006/otravlenie-1578499910.html

https://ria.ru/20200916/otravlenie-1577302954.html

махачкала

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), махачкала, происшествия