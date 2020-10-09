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Роспотребнадзор проведет расследование после отравления детей в Дагестане
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование по факту отравления детей в детском саду в Махачкале, сообщает пресс-служба управления ведомства по Дагестану. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T12:47
2020-10-09T12:47
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
махачкала
происшествия
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<strong>МАХАЧКАЛА, 9 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> проводит эпидрасследование по факту отравления детей в детском саду в <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкале</a>, сообщает пресс-служба управления ведомства по Дагестану.Ранее Минздрав Дагестана сообщил о том, что в Республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале за сутки поступили 42 ребенка с острой кишечной инфекцией. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо школьники и двое детей, не посещающие детский сад. Как сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a>, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей."Управление Роспотребнадзора по Дагестану зарегистрировало групповую заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди воспитанников детского сада №41 Махачкалы. По последним данным, в инфекционное отделение за медицинской помощью обратилось 23 человека, все дети (от 3 до 6 лет) находятся на амбулаторном лечении", – говорится в сообщении.По информации управления, состояние больных оценивается как легкой и средней степени тяжести.Специалисты приступили к санитарно-эпидемиологическому расследованию. Отобраны материалы от больных и работников пищеблока детского учреждения, проб с объектов внешней среды, водопроводной воды, остатков готовой пищи, сырья, продуктов питания для лабораторного исследования.
https://ria.ru/20201006/otravlenie-1578499910.html
https://ria.ru/20200916/otravlenie-1577302954.html
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здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), махачкала, происшествия

Роспотребнадзор проведет расследование после отравления детей в Дагестане

12:47 09.10.2020
 
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 9 окт – РИА Новости. Роспотребнадзор проводит эпидрасследование по факту отравления детей в детском саду в Махачкале, сообщает пресс-служба управления ведомства по Дагестану.
Ранее Минздрав Дагестана сообщил о том, что в Республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале за сутки поступили 42 ребенка с острой кишечной инфекцией. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо школьники и двое детей, не посещающие детский сад. Как сообщается на сайте СК РФ, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
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"Управление Роспотребнадзора по Дагестану зарегистрировало групповую заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди воспитанников детского сада №41 Махачкалы. По последним данным, в инфекционное отделение за медицинской помощью обратилось 23 человека, все дети (от 3 до 6 лет) находятся на амбулаторном лечении", – говорится в сообщении.
По информации управления, состояние больных оценивается как легкой и средней степени тяжести.
Специалисты приступили к санитарно-эпидемиологическому расследованию. Отобраны материалы от больных и работников пищеблока детского учреждения, проб с объектов внешней среды, водопроводной воды, остатков готовой пищи, сырья, продуктов питания для лабораторного исследования.
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Здоровье - ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МахачкалаПроисшествия
 
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