https://ria.ru/20201009/dagestan-1578986325.html
В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления детей
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, возбудили в Дагестане после отравления десятков детей, РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:43
2020-10-09T11:43
2020-10-09T11:43
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
махачкала
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, возбудили в Дагестане после отравления десятков детей, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a>.Ранее в пресс-службе минздрава Дагестана сообщили, что более 40 детсадовцев с острой кишечной инфекцией поступили за сутки в республиканский кожно-венерологический диспансер в <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкале</a>."Возбуждено уголовное дело по сообщению, распространенному в средствах массовой информации о массовом пищевом отравлении воспитанников детских садов в городе Махачкале Республики Дагестан, по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200916/otravlenie-1577302954.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), махачкала, происшествия