Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201009/chernobyl-1579036198.html
В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике выявили редкий вид бабочек, по размерам способных сравниться с птицей. Об этом представители... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:55
2020-10-09T15:38
чернобыль
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579030043_0:0:1946:1095_1400x0_80_0_0_3c3508af0bd6750124591b621c5f13f6.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике выявили редкий вид бабочек, по размерам способных сравниться с птицей. Об этом представители учреждения сообщили в своем аккаунте в фейсбуке.Голубая ленточница (Catocala fraxini) сама прилетела к ученым. По словам специалистов, это один из крупнейших видов бабочек, обитающих на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>. Размах ее крыльев может достигать 110 миллиметров. Ленточница активна по ночам и летит на свет. В научном отделе заповедника отметили, что, как только дожди прекратятся, бабочку перенесут на ее любимое дерево — тополь.
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/ukraina-1577831894.html
Ооо, а если в эту зону заселить сотню...кхм...небратьев, то легенды о великанах возродятся? Или получатся кенгуру ?
41
16
чернобыль
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579030043_0:0:1946:1461_1400x0_80_0_0_77a9d87ddd8c7df2d6f4f2b4788cc608.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чернобыль, украина

В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу

14:55 09.10.2020 (обновлено: 15:38 09.10.2020)
 
© Фото : Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/Станислав ГуменюкБабочка Голубая лента
Бабочка Голубая лента - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/Станислав Гуменюк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике выявили редкий вид бабочек, по размерам способных сравниться с птицей. Об этом представители учреждения сообщили в своем аккаунте в фейсбуке.

СТРІЧКАРКА БЛАКИТНА ЗАЛЕТІЛА «НА ВОГНИК» Офіс наукового відділу відвідав несподіваний гість – рідкісний метелик...

Опубликовано Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник Четверг, 8 октября 2020 г.
Голубая ленточница (Catocala fraxini) сама прилетела к ученым. По словам специалистов, это один из крупнейших видов бабочек, обитающих на Украине и в Европе. Размах ее крыльев может достигать 110 миллиметров.
Ленточница активна по ночам и летит на свет. В научном отделе заповедника отметили, что, как только дожди прекратятся, бабочку перенесут на ее любимое дерево — тополь.
Саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 09:54
"Мы опасны". Экс-депутат Рады предупредил о "втором Чернобыле"
 
Обсудить16
ЧернобыльУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Московские переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
23:23Британия отозвала посла из Белоруссии
23:14В работе Facebook произошел сбой
23:04В Москве за сутки умерли 30 пациентов с COVID-19
23:02Главы МИД Белоруссии и ЕС провели переговоры
22:49При взрыве на топливном складе в Бейруте погибли четыре человека
22:35В партии Зеленского призвали Киев закупить российскую вакцину
Лента новостейМолния