https://ria.ru/20201009/chernobyl-1579036198.html
В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике выявили редкий вид бабочек, по размерам способных сравниться с птицей. Об этом представители... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:55
2020-10-09T14:55
2020-10-09T15:38
чернобыль
украина
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике выявили редкий вид бабочек, по размерам способных сравниться с птицей. Об этом представители учреждения сообщили в своем аккаунте в фейсбуке.Голубая ленточница (Catocala fraxini) сама прилетела к ученым. По словам специалистов, это один из крупнейших видов бабочек, обитающих на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>. Размах ее крыльев может достигать 110 миллиметров. Ленточница активна по ночам и летит на свет. В научном отделе заповедника отметили, что, как только дожди прекратятся, бабочку перенесут на ее любимое дерево — тополь.
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/ukraina-1577831894.html
Mar Nightmare
Ооо, а если в эту зону заселить сотню...кхм...небратьев, то легенды о великанах возродятся? Или получатся кенгуру ?
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чернобыль
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чернобыль, украина