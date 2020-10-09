https://ria.ru/20201009/chernobyl-1579036198.html

В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике выявили редкий вид бабочек, по размерам способных сравниться с птицей. Об этом представители... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:55

2020-10-09T14:55

2020-10-09T15:38

чернобыль

украина

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике выявили редкий вид бабочек, по размерам способных сравниться с птицей. Об этом представители учреждения сообщили в своем аккаунте в фейсбуке.Голубая ленточница (Catocala fraxini) сама прилетела к ученым. По словам специалистов, это один из крупнейших видов бабочек, обитающих на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>. Размах ее крыльев может достигать 110 миллиметров. Ленточница активна по ночам и летит на свет. В научном отделе заповедника отметили, что, как только дожди прекратятся, бабочку перенесут на ее любимое дерево — тополь.

https://radiosputnik.ria.ru/20200927/ukraina-1577831894.html

Mar Nightmare Ооо, а если в эту зону заселить сотню...кхм...небратьев, то легенды о великанах возродятся? Или получатся кенгуру ? 41

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чернобыль

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чернобыль, украина