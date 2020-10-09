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https://ria.ru/20201009/cherepakhi-1578822638.html
В Испании пруд одного из парков захватили необычные черепахи
В пруду парка Кабесера в Валенсии ученые обнаружили экзотических черепах, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T01:03
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. </strong>В пруду парка Кабесера в Валенсии ученые обнаружили экзотических черепах, <a href="https://euro-pulse.ru/news/glavnyj-vodoem-valensii-zahvatili-ekzoticheskie-cherepahi-pokazalo-issledovanie" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".Исследователи из университета Валенсии по просьбе муниципальных властей изучили обитателей самого большого водоема города и выяснили, что четыре из пяти видов пресмыкающихся относятся к завезенным. Это очень тревожный знак, экосистема пруда находится под угрозой, пришли они к выводу.Экзотические черепахи – это бывшие питомцы горожан, которых "отпустили на волю". Проблема в том, что они вытесняют коренных обитателей. Под угрозой находятся не только "местные" черепахи, но и рыбы, и водоросли, которыми питаются "захватчики". В результате пруд превращается в болото.По словам ученых, так называемые виды-захватчики – одна из главных угроз биоразнообразию, даже более опасная, чем изменение климата.Муниципалитет принял решение организовывать регулярные кампании, чтобы просвещать местных жителей — рассказывать о том, как завезенные виды вредят местной экосистеме. Акция будет проводиться у того самого пруда.Черепахи – не единственные виды-захватчики. Например, в других регионах Испании активно расселяются индийские кольчатые попугаи. Они вытесняют из гнезд местных летучих мышей. Согласно оценкам ученых, в Европе число незарегистрированных видов-захватчиков может быть в 27 раз больше, чем официально заявлено.
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туризм, черепахи, новости - туризм, валенсия (город), испания

В Испании пруд одного из парков захватили необычные черепахи

01:03 09.10.2020
 
© Depositphotos / outsiderzoneЧерепаха
Черепаха - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Depositphotos / outsiderzone
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. В пруду парка Кабесера в Валенсии ученые обнаружили экзотических черепах, сообщает "ЕвроПульс".
Исследователи из университета Валенсии по просьбе муниципальных властей изучили обитателей самого большого водоема города и выяснили, что четыре из пяти видов пресмыкающихся относятся к завезенным. Это очень тревожный знак, экосистема пруда находится под угрозой, пришли они к выводу.
Экзотические черепахи – это бывшие питомцы горожан, которых "отпустили на волю". Проблема в том, что они вытесняют коренных обитателей. Под угрозой находятся не только "местные" черепахи, но и рыбы, и водоросли, которыми питаются "захватчики". В результате пруд превращается в болото.
По словам ученых, так называемые виды-захватчики – одна из главных угроз биоразнообразию, даже более опасная, чем изменение климата.
Муниципалитет принял решение организовывать регулярные кампании, чтобы просвещать местных жителей — рассказывать о том, как завезенные виды вредят местной экосистеме. Акция будет проводиться у того самого пруда.
Черепахи – не единственные виды-захватчики. Например, в других регионах Испании активно расселяются индийские кольчатые попугаи. Они вытесняют из гнезд местных летучих мышей.
Согласно оценкам ученых, в Европе число незарегистрированных видов-захватчиков может быть в 27 раз больше, чем официально заявлено.
Лев - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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