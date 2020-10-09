Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201009/chasy-1579049125.html
Ученые впервые сверили всемирные атомные часы по звездам
Астрономы и эксперты по точному времени, объединив свои усилия, создали новую систему более точной сверки атомных часов по всему миру по радиосигналам,... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:45
2020-10-09T15:46
риа наука
земля
физика
космос - риа наука
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579041749_0:19:1440:829_1400x0_80_0_0_8ceca7607aa80666b74d571b844f1209.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Астрономы и эксперты по точному времени, объединив свои усилия, создали новую систему более точной сверки атомных часов по всему миру по радиосигналам, исходящим от далеких звезд. Результаты исследования <a href="https://www.nature.com/articles/s41567-020-01038-6" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Nature Physics.Атомные часы — прибор для измерения времени, в котором в качестве эталона используют колебания, происходящие на уровне атомов или молекул. Международная система единиц СИ определяет одну секунду как 9 192 631 770 периодов электромагнитного излучения, возникающего при переходе между двумя уровнями основного состояния атома цезия-133. Такая точность нужна для определения положения космических кораблей, спутников, баллистических ракет, самолетов, подводных лодок, беспилотных автомобилей. Атомные часы используются в системах спутниковой и наземной телекоммуникаций, в базовых станциях мобильной связи, а также международными и национальными бюро стандартов и службами точного времени, которые периодически транслируют временные сигналы по радио.В частности, международное время, рекомендованное для использования в гражданских целях — UTC, или всемирное координированное время — ежедневно рассчитывается Международным бюро мер и весов (BIPM) во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> на основе сверки атомных часов по всей планете через спутниковую связь.Однако у этого метода есть свои погрешности — современные оптические атомные часы, созданные на основе лазеров, взаимодействующих с ультрахолодными атомами, обеспечивают большую точность, чем спутниковая связь, которая их связывает.Астрономы и эксперты по точному времени из Национального института информационных и коммуникационных технологий <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> (NICT), Национального института метрологии <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> (INRIM), Национального института астрофизики Италии (INAF) и бюро BIPM предложили в качестве источников опорных сигналов для сверки атомных часов использовать волны внегалактических радиоисточников.Для этого исследователи под руководством Мамуру Секидо (Mamoru Sekido) из NICT для реализации техники интерферометрии со сверхдлинной базой (VLBI) разработали два специальных радиотелескопа, один из которых был развернут в Японии, а другой в Италии. Эти телескопы могут вести наблюдения в широком диапазоне частот, а антенны диаметром всего 2,4 метра позволяют их перемещать."Мы хотим показать, что широкополосный VLBI может стать мощным инструментом не только в геодезии и астрономии, но и в метрологии", — приводятся в пресс-релизе NICT слова Секидо.Чтобы достичь требуемой чувствительности, во время тестовых испытаний, проводимых с 14 октября 2018 года по 14 февраля 2019 года, маленькие антенны работали в тандеме с более крупным 34-метровым радиотелескопом в Кашиме, Япония.Целью было соединить оптические часы, расположенные на разных континентах, на расстоянии 8700 километров друг от друга, и работающие, к тому же, на разных атомных источниках. Часы в INRIM в Италии используют иттербий, а часы в NICT в Японии — стронций. Кстати, и те, и другие — кандидаты на будущее переопределение секунды в Международной системе единиц (СИ)."Сегодня новое поколение оптических часов требует пересмотра определения секунды, — говорит Давиде Калонико (Davide Calonico), координатор исследований в INRIM. — Путь к переопределению столкнется с проблемой сравнения часов во всем мире, в межконтинентальном масштабе, с более высокими характеристиками, чем сегодня".В качестве источников сигнала ученые взяли квазары, находящиеся на расстоянии миллиардов световых лет. Эти радиоисточники, питаемые черными дырами с массой в миллионы солнечных масс, настолько удалены от нас, что их можно, по мнению ученых, считать фиксированными точками в небе.Авторы полагают, что переносные антенны, подобные тем, что использовались в эксперименте, могут устанавливаться непосредственно в лабораториях, разрабатывающих оптические часы по всему миру, а также в национальных бюро точного времени."VLBI позволит нам в <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a> получить доступ к всемирному координированному времени, полагаясь на собственные измерения", — объясняет Тецуя Идо (Tetsuya Ido), директор Лаборатории космических стандартов и координатор исследований в NICT.Помимо улучшения международного хронометража, такой подход, по мнению авторов, открывает новые возможности изучения вариаций гравитационного поля Земли и фундаментальных констант, лежащих в основе физики и общей теории относительности.
https://ria.ru/20200817/1575892217.html
https://ria.ru/20200818/1575917036.html
земля
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579041749_0:0:1387:1040_1400x0_80_0_0_8987b44309ad1da5145ce0e59c6c86c8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
земля, физика, космос - риа наука, япония

Ученые впервые сверили всемирные атомные часы по звездам

15:45 09.10.2020 (обновлено: 15:46 09.10.2020)
 
© National Institute of Information and Communications Technology (NICT), Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM)Система сверки оптических атомных часов
Система сверки оптических атомных часов - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© National Institute of Information and Communications Technology (NICT), Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM)
Система сверки оптических атомных часов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Астрономы и эксперты по точному времени, объединив свои усилия, создали новую систему более точной сверки атомных часов по всему миру по радиосигналам, исходящим от далеких звезд. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Physics.
Атомные часы — прибор для измерения времени, в котором в качестве эталона используют колебания, происходящие на уровне атомов или молекул. Международная система единиц СИ определяет одну секунду как 9 192 631 770 периодов электромагнитного излучения, возникающего при переходе между двумя уровнями основного состояния атома цезия-133.
Такая точность нужна для определения положения космических кораблей, спутников, баллистических ракет, самолетов, подводных лодок, беспилотных автомобилей. Атомные часы используются в системах спутниковой и наземной телекоммуникаций, в базовых станциях мобильной связи, а также международными и национальными бюро стандартов и службами точного времени, которые периодически транслируют временные сигналы по радио.
В частности, международное время, рекомендованное для использования в гражданских целях — UTC, или всемирное координированное время — ежедневно рассчитывается Международным бюро мер и весов (BIPM) во Франции на основе сверки атомных часов по всей планете через спутниковую связь.
Однако у этого метода есть свои погрешности — современные оптические атомные часы, созданные на основе лазеров, взаимодействующих с ультрахолодными атомами, обеспечивают большую точность, чем спутниковая связь, которая их связывает.
Астрономы и эксперты по точному времени из Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии (NICT), Национального института метрологии Италии (INRIM), Национального института астрофизики Италии (INAF) и бюро BIPM предложили в качестве источников опорных сигналов для сверки атомных часов использовать волны внегалактических радиоисточников.
Вращающийся криостат в Университете Аалто - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа, 18:00РИА Наука
Физики впервые наблюдали взаимодействие "кристаллов времени"
Для этого исследователи под руководством Мамуру Секидо (Mamoru Sekido) из NICT для реализации техники интерферометрии со сверхдлинной базой (VLBI) разработали два специальных радиотелескопа, один из которых был развернут в Японии, а другой в Италии. Эти телескопы могут вести наблюдения в широком диапазоне частот, а антенны диаметром всего 2,4 метра позволяют их перемещать.
"Мы хотим показать, что широкополосный VLBI может стать мощным инструментом не только в геодезии и астрономии, но и в метрологии", — приводятся в пресс-релизе NICT слова Секидо.
Чтобы достичь требуемой чувствительности, во время тестовых испытаний, проводимых с 14 октября 2018 года по 14 февраля 2019 года, маленькие антенны работали в тандеме с более крупным 34-метровым радиотелескопом в Кашиме, Япония.
Целью было соединить оптические часы, расположенные на разных континентах, на расстоянии 8700 километров друг от друга, и работающие, к тому же, на разных атомных источниках. Часы в INRIM в Италии используют иттербий, а часы в NICT в Японии — стронций. Кстати, и те, и другие — кандидаты на будущее переопределение секунды в Международной системе единиц (СИ).
"Сегодня новое поколение оптических часов требует пересмотра определения секунды, — говорит Давиде Калонико (Davide Calonico), координатор исследований в INRIM. — Путь к переопределению столкнется с проблемой сравнения часов во всем мире, в межконтинентальном масштабе, с более высокими характеристиками, чем сегодня".
В качестве источников сигнала ученые взяли квазары, находящиеся на расстоянии миллиардов световых лет. Эти радиоисточники, питаемые черными дырами с массой в миллионы солнечных масс, настолько удалены от нас, что их можно, по мнению ученых, считать фиксированными точками в небе.
Авторы полагают, что переносные антенны, подобные тем, что использовались в эксперименте, могут устанавливаться непосредственно в лабораториях, разрабатывающих оптические часы по всему миру, а также в национальных бюро точного времени.
"VLBI позволит нам в Азии получить доступ к всемирному координированному времени, полагаясь на собственные измерения", — объясняет Тецуя Идо (Tetsuya Ido), директор Лаборатории космических стандартов и координатор исследований в NICT.
Помимо улучшения международного хронометража, такой подход, по мнению авторов, открывает новые возможности изучения вариаций гравитационного поля Земли и фундаментальных констант, лежащих в основе физики и общей теории относительности.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 03:27РИА Наука
Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
 
Обсудить0
РИА НаукаЗемляфизикаКосмос - РИА НаукаЯпония
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Московские переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
23:23Британия отозвала посла из Белоруссии
23:14В работе Facebook произошел сбой
23:04В Москве за сутки умерли 30 пациентов с COVID-19
23:02Главы МИД Белоруссии и ЕС провели переговоры
22:49При взрыве на топливном складе в Бейруте погибли четыре человека
22:35В партии Зеленского призвали Киев закупить российскую вакцину
Лента новостейМолния