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https://ria.ru/20201009/burkov-1578950564.html
Омский губернатор работает из дома, несмотря на заболевание COVID-19
Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал в своем микроблоге в Instagram, что работает из дома и проводит совещания по видеосвязи, несмотря на... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T08:36
2020-10-09T08:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр бурков
омская область
общество
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<strong>ОМСК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор Омской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> рассказал в своем микроблоге в <a href="https://www.instagram.com/burkov.aleksandr.leonidovich/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, что работает из дома и проводит совещания по видеосвязи, несмотря на заражение коронавирусом.Четыре дня назад 53-летний Бурков заявил, что заболел коронавирусом, но чувствует себя хорошо и переносит инфекцию бессимптомно. В ночь на пятницу глава региона разместил в Instagram видеообращение к жителям региона, в котором отметил, что ситуация с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> "усложняется с каждым днём"."Заболеть может любой человек, вне зависимости от возраста, от профессии и занимаемой должности. Вот и меня COVID не обошёл стороной. К счастью, болезнь проходит без серьёзных осложнений, нахожусь в домашних условиях и могу работать. Работаем с членами правительства и главами районных администраций по ВКС (видеоконференцсвязи)", - заявил губернатор.Бурков отметил, что ему не хватает общения с людьми, но "в нынешних условиях приходится работать только так". Глава региона рассказал, что в Омской области провели большую работу, чтобы ОРВИ и грипп не "наложились" на коронавирус.По его словам, 132 тысячи детей и 475 тысяч взрослых вакцинированы против сезонного гриппа. "Но мы должны понимать, что противостоять этому вирусу мы можем только сообща", - резюмировал глава региона, попросив жителей соблюдать санитарные нормы.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578202094.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр бурков, омская область, общество

Омский губернатор работает из дома, несмотря на заболевание COVID-19

08:36 09.10.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 9 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал в своем микроблоге в Instagram, что работает из дома и проводит совещания по видеосвязи, несмотря на заражение коронавирусом.
Четыре дня назад 53-летний Бурков заявил, что заболел коронавирусом, но чувствует себя хорошо и переносит инфекцию бессимптомно. В ночь на пятницу глава региона разместил в Instagram видеообращение к жителям региона, в котором отметил, что ситуация с коронавирусом в Омской области "усложняется с каждым днём".
"Заболеть может любой человек, вне зависимости от возраста, от профессии и занимаемой должности. Вот и меня COVID не обошёл стороной. К счастью, болезнь проходит без серьёзных осложнений, нахожусь в домашних условиях и могу работать. Работаем с членами правительства и главами районных администраций по ВКС (видеоконференцсвязи)", - заявил губернатор.
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 08:19Распространение нового коронавируса
Губернатор Омской области Бурков заразился коронавирусом
Бурков отметил, что ему не хватает общения с людьми, но "в нынешних условиях приходится работать только так". Глава региона рассказал, что в Омской области провели большую работу, чтобы ОРВИ и грипп не "наложились" на коронавирус.
По его словам, 132 тысячи детей и 475 тысяч взрослых вакцинированы против сезонного гриппа. "Но мы должны понимать, что противостоять этому вирусу мы можем только сообща", - резюмировал глава региона, попросив жителей соблюдать санитарные нормы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БурковОмская областьОбщество
 
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