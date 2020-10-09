https://ria.ru/20201009/burkov-1578950564.html

Омский губернатор работает из дома, несмотря на заболевание COVID-19

Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал в своем микроблоге в Instagram, что работает из дома и проводит совещания по видеосвязи, несмотря на... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T08:36

2020-10-09T08:36

2020-10-09T08:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр бурков

омская область

общество

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<strong>ОМСК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор Омской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> рассказал в своем микроблоге в <a href="https://www.instagram.com/burkov.aleksandr.leonidovich/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, что работает из дома и проводит совещания по видеосвязи, несмотря на заражение коронавирусом.Четыре дня назад 53-летний Бурков заявил, что заболел коронавирусом, но чувствует себя хорошо и переносит инфекцию бессимптомно. В ночь на пятницу глава региона разместил в Instagram видеообращение к жителям региона, в котором отметил, что ситуация с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> "усложняется с каждым днём"."Заболеть может любой человек, вне зависимости от возраста, от профессии и занимаемой должности. Вот и меня COVID не обошёл стороной. К счастью, болезнь проходит без серьёзных осложнений, нахожусь в домашних условиях и могу работать. Работаем с членами правительства и главами районных администраций по ВКС (видеоконференцсвязи)", - заявил губернатор.Бурков отметил, что ему не хватает общения с людьми, но "в нынешних условиях приходится работать только так". Глава региона рассказал, что в Омской области провели большую работу, чтобы ОРВИ и грипп не "наложились" на коронавирус.По его словам, 132 тысячи детей и 475 тысяч взрослых вакцинированы против сезонного гриппа. "Но мы должны понимать, что противостоять этому вирусу мы можем только сообща", - резюмировал глава региона, попросив жителей соблюдать санитарные нормы.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578202094.html

омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр бурков, омская область, общество