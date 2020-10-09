Сторонники Атамбаева покинули площадь в Бишкеке
© Sputnik / Акылбек Батырбеков / Перейти в фотобанкСторонники Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова принимают участие в митинге в их поддержку у памятника Манасу в Бишкеке
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости. Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева покинули площадь Ала-Тоо в центре Бишкека, чтобы не допустить массовых беспорядков, заявил РИА Новости соратник экс-главы государства и бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.
"Во время мирного митинга прогрессивных партий на площадь Ала-Тоо прибыла агрессивная толпа людей со стороны Старой площади, называвших себя сторонниками Садыра Жапарова. Стали закидывать трибуну камнями и бутылками. Чтобы не давать повода для разворачивания массовых беспорядков, участники мирного митинга стали покидать площадь Ала-Тоо", - заявил Ниязов.
По его словам, "однако прибывшие со Старой площади стали разбивать автомобили и открыли стрельбу". "Стреляли в Алмазбека Атамбаева, Омурбека Бабанова и Сапара Исакова. На нескольких автомашинах, в том числе Mercedes, в котором ехал экс-президент Атамбаев, остались следы от пуль", - рассказал соратник бывшего главы государства.
Ниязов назвал эти действия "покушением" на жизнь троих политиков. "Накануне к нам поступила информация о том, что готовится покушение на жизнь экс-президента Алмазбека Атамбаева со стороны спецслужб", - заявил он.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников Жапарова со сторонниками Атамбаева.
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