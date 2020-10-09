https://ria.ru/20201009/bishkek-1579086056.html

Сторонники Атамбаева покинули площадь в Бишкеке

Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева покинули площадь Ала-Тоо в центре Бишкека, чтобы не допустить массовых беспорядков, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T18:05

2020-10-09T18:05

2020-10-09T18:05

протесты в бишкеке

сапар исаков

сооронбай жээнбеков

фарид ниязов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Сторонники экс-президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a> покинули площадь Ала-Тоо в центре <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>, чтобы не допустить массовых беспорядков, заявил РИА Новости соратник экс-главы государства и бывший руководитель аппарата президента <a href="http://ria.ru/person_Farid_Nijazov/" target="_blank" data-auto="true">Фарид Ниязов</a>.По его словам, "однако прибывшие со Старой площади стали разбивать автомобили и открыли стрельбу". "Стреляли в Алмазбека Атамбаева, <a href="http://ria.ru/person_Omurbek_Babanov/" target="_blank" data-auto="true">Омурбека Бабанова</a> и <a href="http://ria.ru/person_Sapar_Isakov/" target="_blank" data-auto="true">Сапара Исакова</a>. На нескольких автомашинах, в том числе Mercedes, в котором ехал экс-президент Атамбаев, остались следы от пуль", - рассказал соратник бывшего главы государства.Ниязов назвал эти действия "покушением" на жизнь троих политиков. "Накануне к нам поступила информация о том, что готовится покушение на жизнь экс-президента Алмазбека Атамбаева со стороны спецслужб", - заявил он.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников Жапарова со сторонниками Атамбаева.

https://ria.ru/20201008/kirgiziya-anarkhiya-1578681083.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры столкновения сторонников Жапарова и Атамбаева в Бишкеке В центре Бишкека произошли столкновения между участниками двух митингов, сообщают корреспонденты Sputnik Кыргызстан. На площади Ала-Тоо слышны были звуки стрельбы, летели камни. Некоторые участники акции протеста (пока неизвестного, какой именно) убегают с места происшествия. Большинство сторонников Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова отошли от памятника Манасу, теперь там стоят сторонники Садыра Жапарова. 2020-10-09T18:05 true PT2M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сапар исаков, сооронбай жээнбеков, фарид ниязов, бишкек, киргизия, в мире