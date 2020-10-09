https://ria.ru/20201009/bishkek-1579049474.html
Несколько человек пострадали во время столкновений в центре Бишкека
Очевидцы сообщили РИА Новости о нескольких раненых в ходе столкновений сторонников двух политиков - экс-президента Алмазбека Атамбаева и новоизбранного премьера РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:40
2020-10-09T15:40
2020-10-09T16:02
садыр жапаров
алмазбек атамбаев
протесты в бишкеке
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Очевидцы сообщили РИА Новости о нескольких раненых в ходе столкновений сторонников двух политиков - экс-президента Алмазбека Атамбаева и новоизбранного премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a> в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>."Несколько людей пострадали точно. Наверное, в них камни попали. Точно ранен Токтогазиев (оппозиционер Тилек Токтогазиев, выдвинутый единомышленниками на пост первого вице-премьера - ред.)", - сказал очевидец.В минздраве республики информацией о пострадавших пока не располагают.Ранее толпа сторонников Жапарова, пришедшая на площадь Ала-Тоо со Старой площади Бишкека, атаковала выступающих с трибуны сторонников <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Атамбаева</a>. В ход пошли камни и бутылки. Были несколько хлопков, похожих на выстрелы.
https://ria.ru/20201009/bishkek-1579016983.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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“По голове ударили! ” В Бишкеке во время беспорядков ранен оппозиционер Токтогазиев
В беспорядках в Бишкеке ранен оппозиционер Токтогазиев, ранее выдвинутый на пост первого вице-премьера, передает @Sputnik_Kyrgyzstan.
2020-10-09T15:40
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PT0M19S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
садыр жапаров, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире