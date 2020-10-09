https://ria.ru/20201009/bishkek-1579049474.html

Несколько человек пострадали во время столкновений в центре Бишкека

Очевидцы сообщили РИА Новости о нескольких раненых в ходе столкновений сторонников двух политиков - экс-президента Алмазбека Атамбаева и новоизбранного премьера РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:40

2020-10-09T15:40

2020-10-09T16:02

садыр жапаров

алмазбек атамбаев

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Очевидцы сообщили РИА Новости о нескольких раненых в ходе столкновений сторонников двух политиков - экс-президента Алмазбека Атамбаева и новоизбранного премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a> в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>."Несколько людей пострадали точно. Наверное, в них камни попали. Точно ранен Токтогазиев (оппозиционер Тилек Токтогазиев, выдвинутый единомышленниками на пост первого вице-премьера - ред.)", - сказал очевидец.В минздраве республики информацией о пострадавших пока не располагают.Ранее толпа сторонников Жапарова, пришедшая на площадь Ала-Тоо со Старой площади Бишкека, атаковала выступающих с трибуны сторонников <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Атамбаева</a>. В ход пошли камни и бутылки. Были несколько хлопков, похожих на выстрелы.

https://ria.ru/20201009/bishkek-1579016983.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“По голове ударили! ” В Бишкеке во время беспорядков ранен оппозиционер Токтогазиев В беспорядках в Бишкеке ранен оппозиционер Токтогазиев, ранее выдвинутый на пост первого вице-премьера, передает @Sputnik_Kyrgyzstan. 2020-10-09T15:40 true PT0M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире