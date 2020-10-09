https://ria.ru/20201009/bishkek-1579030765.html

В Бишкеке начались столкновения между митингующими

Столкновения между сторонниками нового премьера Киргизии Садыра Жапарова и экс-президента Алмазбека Атамбаева с экс-премьером Омурбеком Бабановым начались в... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:34

2020-10-09T14:34

2020-10-09T16:02

омурбек бабанов

алмазбек атамбаев

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Столкновения между сторонниками нового премьера Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a> и экс-президента Алмазбека Атамбаева с экс-премьером <a href="http://ria.ru/person_Omurbek_Babanov/" target="_blank" data-auto="true">Омурбеком Бабановым</a> начались в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.Толпа сторонников Жапарова, пришедшая на площадь Ала-Тоо со старой площади <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>, атаковала выступающих с трибуны сторонников <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Атамбаева</a>. В ход пошли камни и бутылки. Были несколько хлопков, похожих на выстрелы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

https://ria.ru/20201009/bishkek-1579016983.html

Igor Loshkov Очень плохо, когда страна упрасляется бандитскими группироками. Хорошо, что в Хабаровске удалось удалить бандитскую власть. 12

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бишкек

киргизия

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Кадры столкновения сторонников Жапарова и Атамбаева в Бишкеке В центре Бишкека произошли столкновения между участниками двух митингов, сообщают корреспонденты Sputnik Кыргызстан. На площади Ала-Тоо слышны были звуки стрельбы, летели камни. Некоторые участники акции протеста (пока неизвестного, какой именно) убегают с места происшествия. Большинство сторонников Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова отошли от памятника Манасу, теперь там стоят сторонники Садыра Жапарова. 2020-10-09T14:34 true PT2M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омурбек бабанов, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире