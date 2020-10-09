https://ria.ru/20201009/bishkek-1579016983.html

В Бишкеке ввели режим чрезвычайного положения

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке с 20:00 (17:00 мск) 9 октября до 08:00 (05:00 мск) 21 октября, сообщили РИА... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T13:45

2020-10-09T13:45

2020-10-09T15:07

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579040073_0:0:1620:911_1400x0_80_0_0_70250bc7e4639f03302534568799c34e.jpg

<strong>БИШКЕК, 9 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> ввел режим чрезвычайного положения в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank">Бишкеке</a> с 20:00 (17:00 мск) 9 октября до 08:00 (05:00 мск) 21 октября, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.Глава государства принял такие меры из-за сложившейся в стране ситуации, "сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков". ЧП ввели "исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности", а также в целях скорейшей стабилизации обстановки в Киргизии.В соответствии с указом Жээнбекова, заместителя министра внутренних дел Алмазбека Орозалиева назначили комендантом столицы. В Бишкеке также намерены ввести комендантский час. Отдельным жителям города могут запретить покидать свои дома, а в местах массового скопления людей станут проверять документы.Генеральному штабу Вооруженных сил Киргизии поручили ввести в столицу военную технику и организовать блокпосты для "пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения".Во время режима ЧП комендатура Бишкека сможет установить особый режим работы предприятий и пользования связью и ввести контроль за СМИ.Ситуация в КиргизииВ воскресенье в Киргизии состоялись парламентские выборы, согласно предварительным результатам которых в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Глава республики признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб.Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Премьер Киргизии <u><a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/">Кубатбек Боронов</a></u> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но, насколько известно, пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой КС и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.<strong>Все новости Киргизии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Кыргызстан >></a></strong>

https://ria.ru/20201008/kirgiziya-anarkhiya-1578681083.html

Роман Крашенинников Я же говорил. Танки приедут - протест будет подавлен. 100

Степан Краснов Жээнбеков не собирается убегать похоже. 100

16

бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Бишкек: волнения у Белого дома Волнения у Белого дома в Бишкеке. 2020-10-09T13:45 true PT0M53S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире