https://ria.ru/20201009/biryukov-1579011097.html
Бирюков: системы жизнеобеспечения в пандемию работают в штатном режиме
Все системы жизнеобеспечения Москвы в период сложной эпидемиологической ситуацией работают в штатном режиме, подача электроэнергии, тепла и воды осуществляется... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:25
2020-10-09T13:25
2020-10-09T13:25
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петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Все системы жизнеобеспечения Москвы в период сложной эпидемиологической ситуацией работают в штатном режиме, подача электроэнергии, тепла и воды осуществляется в соответствии с графиками, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков.Он подчеркнул, что аварийные подразделения работают круглосуточно и готовы оперативно решить любую нештатную ситуацию."Ежедневно на дежурство заступают 1,5 тысячи бригад, оснащенных специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Это позволяет обеспечивать бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения Москвы", - рассказал Бирюков.По его словам, в плановом режиме проводится уборка улиц, дорог и общественных пространств, осуществляется вывоз бытовых отходов."С учетом эпидемиологической обстановки всем сотрудникам даны указания неукоснительно соблюдать личную гигиену, усилить контроль за санитарной дисциплиной на рабочих местах, в помещениях, на открытых площадках", - подчеркнул он.Бирюков сообщил, что во исполнение указа мэра часть сотрудников организаций комплекса городского хозяйства переведена на удаленный режим работы, организовано проведение совещаний в режиме селекторной связи.
https://realty.ria.ru/20201008/minstroy-1578873726.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Москвы в период сложной эпидемиологической ситуацией работают в штатном режиме, подача электроэнергии, тепла и воды осуществляется в соответствии с графиками, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков.
"В связи с эпидемиологической ситуацией службы комплекса городского хозяйства работают в режиме повышенной готовности, усилен контроль за подачей газа, водо- и электроснабжением. На данный момент никаких сбоев нет, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что аварийные подразделения работают круглосуточно и готовы оперативно решить любую нештатную ситуацию.
"Ежедневно на дежурство заступают 1,5 тысячи бригад, оснащенных специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Это позволяет обеспечивать бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения Москвы", - рассказал Бирюков.
По его словам, в плановом режиме проводится уборка улиц, дорог и общественных пространств, осуществляется вывоз бытовых отходов.
"С учетом эпидемиологической обстановки всем сотрудникам даны указания неукоснительно соблюдать личную гигиену, усилить контроль за санитарной дисциплиной на рабочих местах, в помещениях, на открытых площадках", - подчеркнул он.
Бирюков сообщил, что во исполнение указа мэра часть сотрудников организаций комплекса городского хозяйства переведена на удаленный режим работы, организовано проведение совещаний в режиме селекторной связи.