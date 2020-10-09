https://ria.ru/20201009/biryukov-1579011097.html

Бирюков: системы жизнеобеспечения в пандемию работают в штатном режиме

Все системы жизнеобеспечения Москвы в период сложной эпидемиологической ситуацией работают в штатном режиме, подача электроэнергии, тепла и воды осуществляется... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T13:25

2020-10-09T13:25

2020-10-09T13:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Все системы жизнеобеспечения Москвы в период сложной эпидемиологической ситуацией работают в штатном режиме, подача электроэнергии, тепла и воды осуществляется в соответствии с графиками, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков.Он подчеркнул, что аварийные подразделения работают круглосуточно и готовы оперативно решить любую нештатную ситуацию."Ежедневно на дежурство заступают 1,5 тысячи бригад, оснащенных специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Это позволяет обеспечивать бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения Москвы", - рассказал Бирюков.По его словам, в плановом режиме проводится уборка улиц, дорог и общественных пространств, осуществляется вывоз бытовых отходов."С учетом эпидемиологической обстановки всем сотрудникам даны указания неукоснительно соблюдать личную гигиену, усилить контроль за санитарной дисциплиной на рабочих местах, в помещениях, на открытых площадках", - подчеркнул он.Бирюков сообщил, что во исполнение указа мэра часть сотрудников организаций комплекса городского хозяйства переведена на удаленный режим работы, организовано проведение совещаний в режиме селекторной связи.

https://realty.ria.ru/20201008/minstroy-1578873726.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва