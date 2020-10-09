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Бирюков: системы жизнеобеспечения в пандемию работают в штатном режиме
Все системы жизнеобеспечения Москвы в период сложной эпидемиологической ситуацией работают в штатном режиме, подача электроэнергии, тепла и воды осуществляется... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:25
2020-10-09T13:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Все системы жизнеобеспечения Москвы в период сложной эпидемиологической ситуацией работают в штатном режиме, подача электроэнергии, тепла и воды осуществляется в соответствии с графиками, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков.Он подчеркнул, что аварийные подразделения работают круглосуточно и готовы оперативно решить любую нештатную ситуацию."Ежедневно на дежурство заступают 1,5 тысячи бригад, оснащенных специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Это позволяет обеспечивать бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения Москвы", - рассказал Бирюков.По его словам, в плановом режиме проводится уборка улиц, дорог и общественных пространств, осуществляется вывоз бытовых отходов."С учетом эпидемиологической обстановки всем сотрудникам даны указания неукоснительно соблюдать личную гигиену, усилить контроль за санитарной дисциплиной на рабочих местах, в помещениях, на открытых площадках", - подчеркнул он.Бирюков сообщил, что во исполнение указа мэра часть сотрудников организаций комплекса городского хозяйства переведена на удаленный режим работы, организовано проведение совещаний в режиме селекторной связи.
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петр бирюков, москва

Бирюков: системы жизнеобеспечения в пандемию работают в штатном режиме

13:25 09.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Москвы в период сложной эпидемиологической ситуацией работают в штатном режиме, подача электроэнергии, тепла и воды осуществляется в соответствии с графиками, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков.
"В связи с эпидемиологической ситуацией службы комплекса городского хозяйства работают в режиме повышенной готовности, усилен контроль за подачей газа, водо- и электроснабжением. На данный момент никаких сбоев нет, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что аварийные подразделения работают круглосуточно и готовы оперативно решить любую нештатную ситуацию.
"Ежедневно на дежурство заступают 1,5 тысячи бригад, оснащенных специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Это позволяет обеспечивать бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения Москвы", - рассказал Бирюков.
По его словам, в плановом режиме проводится уборка улиц, дорог и общественных пространств, осуществляется вывоз бытовых отходов.
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"С учетом эпидемиологической обстановки всем сотрудникам даны указания неукоснительно соблюдать личную гигиену, усилить контроль за санитарной дисциплиной на рабочих местах, в помещениях, на открытых площадках", - подчеркнул он.
Бирюков сообщил, что во исполнение указа мэра часть сотрудников организаций комплекса городского хозяйства переведена на удаленный режим работы, организовано проведение совещаний в режиме селекторной связи.
 
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
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