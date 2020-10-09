https://ria.ru/20201009/bikini-1578944685.html

Девушка-пилот из России восхитила иностранцев фото в бикини

Девушка-пилот из России по имени Виолетта поделилась в Instagram фотографией в купальнике и восхитила иностранцев. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T04:44

2020-10-09T04:44

2020-10-09T04:44

алена глухова

барселона (город)

бугуруслан

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Девушка-пилот из России по имени Виолетта поделилась в <a href="https://www.instagram.com/ifloos/" target="_blank">Instagram</a> фотографией в купальнике и восхитила иностранцев. На фотографии она запечатлена на пляже в <a href="http://ria.ru/location_Barcelona/" target="_blank" data-auto="true">Барселоне</a>.Подписчики из разных стран с восхищением отреагировали на публикацию в комментариях. "Очень красивый небесный ангел! Привет из США", "Замечательная русская!", "Красивая девушка", "Становишься все красивее и красивее", "Красотка на пляже!" — написали они под этим и другими постами Виолетты.Девушка, судя по ее записям, работала стюардессой, затем окончила летное училище в <a href="http://ria.ru/location_Buguruslan/" target="_blank" data-auto="true">Бугуруслане</a> и получила диплом пилота.Ранее самая красивая стюардесса России и популярный блогер <a href="https://ria.ru/person_alena-glukhova" target="_blank">Алена Глухова</a> разместила в <a href="https://www.instagram.com/p/CGC4hABp9wW/" target="_blank">Instagram</a> видео, на котором предстала в новом образе. В кадре девушка показала, как сделала себе вечерний макияж с черными стрелками и блестками.Подписчики пришли в восторг от преображения Глуховой.

барселона (город)

бугуруслан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алена глухова, барселона (город), бугуруслан, общество