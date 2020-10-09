https://ria.ru/20201009/beyrut-1579122653.html
При взрыве на топливном складе в Бейруте погибли четыре человека
На складе с горюче-смазочными материалами в густонаселенном квартале Тарик Джадида в Бейруте прогремел взрыв, погибли четыре человека, сообщило ливанское... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T22:49
2020-10-09T22:49
2020-10-10T00:31
бейрут
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 9 окт — РИА Новости.</strong> На складе с горюче-смазочными материалами в густонаселенном квартале Тарик Джадида в Бейруте прогремел взрыв, погибли четыре человека, сообщило ливанское подразделение Красного Креста.По информации ливанского телеканала "Аль-Джадид", более 50 человек получили ранения.Как сообщили жители дома, где располагался склад, его владелец хранил там солярку для электрогенератора. По другим данным, там находились бидоны с бензином и резервуар с мазутом. Специалисты проверяют эту информацию.На месте происшествия работают пожарные и медики.Сотрудники гражданской обороны проводят поисково-спасательную операцию. Из здания склада и из соседних сооружений эвакуировали местных жителей.Причины взрыва пока не установлены.Четвертого августа в ливанской столице в районе порта произошел мощный взрыв. Его причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе.В результате взрыва погибли 190 человек, более шести тысяч получили ранения, в городе до 19 сентября был введен режим ЧП. После этого в Бейруте прошли антиправительственные митинги, по итогам которых премьер Ливана Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.
https://ria.ru/20200904/beyrut-1576726763.html
10
бейрут
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места взрыва в жилом квартале Бейрута
Корреспондент РИА Новости на месте нового бейрутского взрыва, который прогремел прямо в жилом квартале. Пожар уже локализован, все жители эвакуированы. Спустя 2 часа после взрыва спасателям удалось вызволить из-под завалов одной из квартир годовалую девочку, она жива.
2020-10-09T22:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бейрут, в мире
БЕЙРУТ, 9 окт — РИА Новости. На складе с горюче-смазочными материалами в густонаселенном квартале Тарик Джадида в Бейруте прогремел взрыв, погибли четыре человека, сообщило ливанское подразделение Красного Креста.
По информации ливанского телеканала "Аль-Джадид", более 50 человек получили ранения.
Как сообщили жители дома, где располагался склад, его владелец хранил там солярку для электрогенератора. По другим данным, там находились бидоны с бензином и резервуар с мазутом. Специалисты проверяют эту информацию.
На месте происшествия работают пожарные и медики.
Сотрудники гражданской обороны проводят поисково-спасательную операцию. Из здания склада и из соседних сооружений эвакуировали местных жителей.
Причины взрыва пока не установлены.
Четвертого августа в ливанской столице в районе порта произошел мощный взрыв. Его причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе.
В результате взрыва погибли 190 человек, более шести тысяч получили ранения, в городе до 19 сентября был введен режим ЧП. После этого в Бейруте прошли антиправительственные митинги, по итогам которых премьер Ливана Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.