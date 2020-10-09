https://ria.ru/20201009/bednost-1578960939.html

В рекомендациях по снижению бедности учтут опыт Новгородской области

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил учесть положительный опыт Новгородской области при разработке рекомендаций для регионов по снижению бедности,... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T09:57

2020-10-09T09:57

2020-10-09T09:57

михаил мишустин

новгородская область

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поручил учесть положительный опыт <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a> при разработке рекомендаций для регионов по снижению бедности, соответствующий перечень поручений по итогам форума "Дни лидеров муниципального управления" опубликован на <a href="http://government.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте кабмина</a>."Минтруду России (А.О. Котякову) учесть в разрабатываемых для субъектов РФ методических рекомендациях по снижению бедности положительный опыт Новгородской области в социальном сопровождении семей с детьми и представить доклад в правительство РФ", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - до 1 декабря.

https://ria.ru/20200928/bednost-1577867340.html

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новгородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, новгородская область, общество