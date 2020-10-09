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В рекомендациях по снижению бедности учтут опыт Новгородской области
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил учесть положительный опыт Новгородской области при разработке рекомендаций для регионов по снижению бедности,... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T09:57
2020-10-09T09:57
михаил мишустин
новгородская область
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поручил учесть положительный опыт <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a> при разработке рекомендаций для регионов по снижению бедности, соответствующий перечень поручений по итогам форума "Дни лидеров муниципального управления" опубликован на <a href="http://government.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте кабмина</a>."Минтруду России (А.О. Котякову) учесть в разрабатываемых для субъектов РФ методических рекомендациях по снижению бедности положительный опыт Новгородской области в социальном сопровождении семей с детьми и представить доклад в правительство РФ", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - до 1 декабря.
https://ria.ru/20200928/bednost-1577867340.html
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новгородская область
РИА Новости
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михаил мишустин, новгородская область, общество

В рекомендациях по снижению бедности учтут опыт Новгородской области

09:57 09.10.2020
 
© Depositphotos / gregoryleeДесятирублевая монета
Десятирублевая монета - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Depositphotos / gregorylee
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил учесть положительный опыт Новгородской области при разработке рекомендаций для регионов по снижению бедности, соответствующий перечень поручений по итогам форума "Дни лидеров муниципального управления" опубликован на сайте кабмина.
"Минтруду России (А.О. Котякову) учесть в разрабатываемых для субъектов РФ методических рекомендациях по снижению бедности положительный опыт Новгородской области в социальном сопровождении семей с детьми и представить доклад в правительство РФ", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - до 1 декабря.
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Михаил МишустинНовгородская областьОбщество
 
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