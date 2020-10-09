https://ria.ru/20201009/banki-1578955944.html

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

ЦБ РФ с 9 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банков "Прохладный" и "Майский" (Кабардино-Балкария), говорится в сообщении... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T09:26

2020-10-09T09:26

2020-10-09T09:50

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF" target="_blank">ЦБ РФ</a> с 9 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банков "Прохладный" и "Майский" (<a href="https://ria.ru/kbr" target="_blank">Кабардино-Балкария</a>), говорится в сообщении регулятора.ЦБ принял решение об отзыве лицензии у банка "Прохладный", так как банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты регулятора, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери."Более 70% кредитного портфеля Банка "Прохладный" представлено проблемными ссудами. Банк России неоднократно направлял в адрес банка "Прохладный" предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков", - говорится в сообщении регулятора.Кроме того, банком проводились схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности и формированию процентных доходов, информация о которых будет направлена Банком России в правоохранительные органы.Что касается банка "Майский", то он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты регулятора, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, поясняет ЦБ. Регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял меры к банку, в том числе вводил ограничения на привлечение средств физлиц. Также кредитная организация допускала нарушения антиотмывочного законодательства.Банк России неоднократно направлял банку предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения."В ходе проведенной проверки были выявлены случаи фиктивного погашения ссудной задолженности в целях сокрытия реального уровня просроченной задолженности и искусственного формирования процентных доходов кредитной организации", - отмечает регулятор.ЦБ направит в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний.По данным рейтинга РИА Новости, банк "Прохладный" на 1 сентября занимал 343-е место в российской банковской системе по размеру активов, а "Майский" — 345-е. Банк "Майский" является участником системы страхования вкладов.Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 23 октября и могут составить около пяти миллиардов рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

https://realty.ria.ru/20201008/ipoteka-1578756766.html

https://ria.ru/20201003/kvartira-1578132491.html

https://ria.ru/20201009/trast-1578938859.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика